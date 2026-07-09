Kwani ndugu zangu Ccm ni LAZIMA mridhiane na Chadema si Bora mridhiane na Chaumma iliyokuwa na mgombea wa Urais au Act

Kwani ndugu zangu Ccm ni LAZIMA mridhiane na Chadema si Bora mridhiane na Chaumma iliyokuwa na mgombea wa Urais au Act

G

Gift mzalendo

JF-Expert Member
Joined
Dec 13, 2019
Posts
4,263
Reaction score
5,614
Kama ni Ishu ya maridhiano tu ndugu zangu Ccm ridhianeni na chaumma au Act ndo iliingia kwenye uchaguzi.

Chadema Haina hata diwani kwanini mnalazimishe waingie kwenye maridhiano wakati Kuna watu wako tayari kina Yeriko na Zito .

Nyie si mnataka TU ionekane mmeridhiana kama kule Zanzibar ingawa hakukuwepo sababu yoyote ya kuridhiana maana hakufa hata sisimizi kule

Pia Kuna vyama 18 vyote viko upande wenu ingieni TU kwenye maridhiano mpigie na picha ya pamoja kama kule Zanzibar
 
Gift mzalendo said:
Kama ni Ishu ya maridhiano tu ndugu zangu Ccm ridhianeni na chaumma au Act ndo iliingia kwenye uchaguzi.

Chadema Haina hata diwani kwanini mnalazimishe waingie kwenye maridhiano wakati Kuna watu wako tayari kina Yeriko na Zito .

Nyie si mnataka TU ionekane mmeridhiana kama kule Zanzibar ingawa hakukuwepo sababu yoyote ya kuridhiana maana hakufa hata sisimizi kule

Pia Kuna vyama 18 vyote viko upande wenu ingieni TU kwenye maridhiano mpigie na picha ya pamoja kama kule Zanzibar
Click to expand...

Sasa chama hakina watu zaidi ya wizi wa kura unategemea nini wakati Watanzania wengi wana support chadema. Yaani kama wewe ni mjinga jinga na kufikiri kulikuwa na chaguzi nenda kaombewe
 
Tatizo ni wale akina " WHO ARE YOU?" Wanakitabua chama kimoja tu cha Chadema na wanamtabua kiongozi wa upinzani mmoja tu ambaye ni Lissu. Kuna mamillions ya akina who are you wa Europe yamezuiwa na moja ya mashariti ni wao kuzungumza na chadema
 
DUMPER said:
Tatizo ni wale akina " WHO ARE YOU?" Wanakitabua chama kimoja tu cha Chadema na wanamtabua kiongozi wa upinzani mmoja tu ambaye ni Lissu. Kuna mamillions ya akina who are you wa Europe yamezuiwa na moja ya mashariti ni wao kuzungumza na chadema
Click to expand...
Chaumma ya Salumu vipi
 
Kamundu said:
Sasa chama hakina watu zaidi ya wizi wa kura unategemea nini wakati Watanzania wengi wana support chadema. Yaani kama wewe ni mjinga jinga na kufikiri kulikuwa na chaguzi nenda kaombewe
Click to expand...
Wao wanataka maridhiano jamani hata wapate picha ya pamoja
 
Gift mzalendo said:
Kama ni Ishu ya maridhiano tu ndugu zangu Ccm ridhianeni na chaumma au Act ndo iliingia kwenye uchaguzi.

Chadema Haina hata diwani kwanini mnalazimishe waingie kwenye maridhiano wakati Kuna watu wako tayari kina Yeriko na Zito .

Nyie si mnataka TU ionekane mmeridhiana kama kule Zanzibar ingawa hakukuwepo sababu yoyote ya kuridhiana maana hakufa hata sisimizi kule

Pia Kuna vyama 18 vyote viko upande wenu ingieni TU kwenye maridhiano mpigie na picha ya pamoja kama kule Zanzibar
Click to expand...
Eti waridhiane na CHAUMMA 🤣🤣🤣
 
Gift mzalendo said:
Kama ni Ishu ya maridhiano tu ndugu zangu Ccm ridhianeni na chaumma au Act ndo iliingia kwenye uchaguzi.

Chadema Haina hata diwani kwanini mnalazimishe waingie kwenye maridhiano wakati Kuna watu wako tayari kina Yeriko na Zito .

Nyie si mnataka TU ionekane mmeridhiana kama kule Zanzibar ingawa hakukuwepo sababu yoyote ya kuridhiana maana hakufa hata sisimizi kule

Pia Kuna vyama 18 vyote viko upande wenu ingieni TU kwenye maridhiano mpigie na picha ya pamoja kama kule Zanzibar
Click to expand...
Maridhiano pekee ambayo CCM inayajua na omeyashiriki ni Maridhiano Matukufu ya Zanzibar Kati ya CCM na ACT -Wazalendo.
Hakuna Mwana CCM ambaye ameishawahi kutamka au kushiriki maridhiano zaidi ya hayo. Wanaosemasema kuhusu maridhiano ni Chadema! Na CCM HAIPO tayari kwa maridhiano nao kwani HAKUNA cha kuridhiana nao!
 
Mtoto wa Shule said:
Maridhiano pekee ambayo CCM inayajua na omeyashiriki ni Maridhiano Matukufu ya Zanzibar Kati ya CCM na ACT -Wazalendo.
Hakuna Mwana CCM ambaye ameishawahi kutamka au kushiriki maridhiano zaidi ya hayo. Wanaosemasema kuhusu maridhiano ni Chadema! Na CCM HAIPO tayari kwa maridhiano nao kwani HAKUNA cha kuridhiana nao!
Click to expand...
Huna akili msikilize mkiti wako aliyosema Zanzibar
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register