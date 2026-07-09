Kwani ndugu zangu Ccm ni LAZIMA mridhiane na Chadema si Bora mridhiane na Chaumma iliyokuwa na mgombea wa Urais au Act

Kama ni Ishu ya maridhiano tu ndugu zangu Ccm ridhianeni na chaumma au Act ndo iliingia kwenye uchaguzi.



Chadema Haina hata diwani kwanini mnalazimishe waingie kwenye maridhiano wakati Kuna watu wako tayari kina Yeriko na Zito .



Nyie si mnataka TU ionekane mmeridhiana kama kule Zanzibar ingawa hakukuwepo sababu yoyote ya kuridhiana maana hakufa hata sisimizi kule



Pia Kuna vyama 18 vyote viko upande wenu ingieni TU kwenye maridhiano mpigie na picha ya pamoja kama kule Zanzibar