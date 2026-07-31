Kwa wanachopitia CHADEMA vipi kama Mbowe angekuwa Mwenyekiti?

Matukio yanayoendelea tangu uchaguzi wa ndani wa CHADEMA, Januari mwaka jana,unanipelekea kufanya tafakuri na kuhutimisha kuwa ushindi wa Lissu na Heche, umekuea " game changer" kwa siasa za Tanzania.



Jaribu kufikiri misukosuko ambayo CDM imepitia, kisha Mbowe na wafuasi wake wangekuwa madarakani.



Naheshimu mchango wa FAM kwa siasa za nchi hii na hasa CDM, lakini niwahi kuhitimisha kuwa, amechelewesha mabadiluko yaliyokuwa yakitarajiwa na wananchi.



Fikiria kama angekuwepo na wafuasi wake wa G55,kisha akapewa kesi kama Lissu nabaadaye kupewa ahadi mbalimbali ili aachiwe, nini kingetokea?



Fikiria kama yeye na akina nyeriko, chama kinafungiwa huku kikiwa na kesi kibao, hawa watu wangefanya nini?



Mfikirie Wenje ndiye makamu, huku mwenyekiti akiwa mahabusu na kesi ya uhaini, halafu anaitwa kwenye maridhiano.



Lissu na Mwalimu mkuu wa taifa( kulingana na Jenerali Uliwengu) Heche, wamefanya na watafanya mabadiliko mengi, moja kubwa ninaloona ni kujenga wanachama na watanzania ambao watakuwa tayari kusema hapana katika BIASHARA ya kununua wanasiasa.



Kwamba, tutarejesha nidhamu ya watu kuwa na misimamo na kuisimamia na kwamba fedha haiwezi kuwa mbadala wa ukweli, haki na ubinadamu.



Sijui, itakuwaje kwa lile kundi la mafisadi waliohodhi taifa kwa kuchukua kila kitu, kwani huu ndio mzizi.