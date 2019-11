Ndinga kama zote yani alafu za kibabe karibu Tunzo Qulity Cars.



Vitz DR

Vitz DN

Vitz DF

Swifty B ziko 2

Verosa c

Primio newmoder DN

Sienta D na C

Mark ex D

Maek ex C imeisha futav

Surfu B imeisha futa

Escudo Amilango 3

Rava 4 j B

Rava 4 old milango 3

Carina t i A hdi D

Carina S i A hadi D

Passo D imeisha futa

Alteza c

Subaru forester Dm

Subaru C

Oppa DF

Ist DKQ imeisha futa

Ist DH futa imeisha

Primio DL

V8 B

Staret B

Raum C

Ist Dpl

Ist Deq

Ist DNc

Ist DJV

Nissan ext DQ

Cost D ?( ihz)

Toyota Hilax B single kibin

Toyota hilax dabo kibin

Primio DgJ new moder x

Primio chases x

Subaru impreza DL



Na nyingine nyingi kwa maelezo zaidi piga simu au whatsapp kwa picha

0713415537

Wewe sema unapenda Gari ipi