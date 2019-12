Kwa wale introvert, ant_social, na Shyness maisha yako ya chuo yalikuwaje? vipi mtanii kukoje ?

YOUNGBLOOD said: Mimi ni introvert na najivunia kuwa hivyo.



Being an introvert doesn't mean that you'll be antisocial.



Changamoto ambazo tunazipata sisi introvert ni kwenye mahusiano na watu.

Hatupendi kukaa na watu



-Hatupendi story za kipuuzi



-Hatuna marafiki.



-Kama tukitaka kwenda club tunaenda club tunaenda wenyewe na hatuchezi mziki tunasikiliza tu.



-Rafiki akija kukitembelea unatamani aondoki,sio kwamba humpendi basi tu unakuwa hupo comfortable.



-Hupendi kupokea simu,simu ikiita unaiangalia , halafu unamtext muhusika



-Unapenda sana text kuliko calls



-Muda mwingi upo kichwani mwako

We are stressed, we think too much, we talk fast than normal human beings. We are lonely, we are dying deep inside. We we we we and we....- Sérgi