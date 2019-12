Kwa vyovyote vile Maalim Seif atagombea Urais Zanzibar. Je! Ni demokrasia?

Huyo Kigogo nimemdharau kweli, kumbe ni jamaa fulani asiejielewa yupoyupo tu, kama popo!, ni kama robot fulani, anatumiwa na kiongozi fulani wa upinzani mwenye muonekano na matendo ya ki_opportunistic, siku zote haaminiki na kauli zake!, na bahati nzuri alishawahi kusema tusiwaamini wanasiasa ni waongo, kwangu mimi yeye ndie muongo namba moja.



Kigogo my friend you should know where to hit and how, sio una hit everywhere, kwasababu ya chuki zako binafsi, wajanja watakudharau!