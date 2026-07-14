Kwa ujuzi ulionao, utamsaidiaje muajiri wako kupata faida?

Let's fight to survive!!

Boss mwenye plan ya kununua bodaboda atoe mkataba.... (Apite hapa!!

(Kuna plan ya 3 M investment, ambayo itakupa offer ya mkataba wa 6.5 M return!!)....



Ukiwekeza 5 million tutaweka mkataba wa 10 M return....

(Mambo yatakuwa kisheria kama inavyofanyika kwenye vyombo vya moto.



PLAN ZIPO MBILI.

A. KAMPUNI YA KUUZA NGUO ZA MTUMBA..... (Hii mchanganuo wake wote ninao, kwanzia marketing yake, location, wadau sahihi na masuplier n.k)

👆... Hii starting point yake n 3M itaanza kama biashara ya kawaida



B. OFFICE INAYOFANYA KAZI ZAIDI YA MOJA

👉Fundi simu (hii ni fani nnayoijua vizuri na nimefanya mwaka mzima)

👉Phones accessories na vitu vya electronic

👉Huduma za kipesa

👉 Handbags za kike (Hii ni kazi naijua nje ndani)



Hii office ikiwa sehemu ilochangamka vizuri kulaza 50k profit ni habari za kawaida sana✍️



Na yenyewe investment yake sio kubwa kwa kuanza.... 3.5 M

Kazi inaanza vizuri kabisa



(Haya wanaohitaji uwekezaji mdogo mdogo karibuni