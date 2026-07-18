Kwa tulipofikia shule zifutwe tu, hakuna mwalimu mwenye uwezo wa kuelezea kitu bila kuchoka na kukata kiu ya maswali kama ilivyo akili mnemba

Miguel Felix Gallardo
JF-Expert Member
- Aug 17, 2024
- 2,331
- 4,243
Nimekuwa na kawaida ya kuingia chimbo la mtandaoni kupitia AI kusaka au kufanya window shopping ya bidhaa mbalimbali kabla ya kuingia madukani kichwakichwa.
Niseme tu akili mnembe a.k.y AI ni habari nyingine.Kwa usumbufu ninaoipa hili roboti naamini ningeenda moja kwa moja kwenye maduka.Wamiliki hasa wale walioingia kwenye biashara kwasababu hawana option nyingine za kuendesha maisha wangenikimbiza mbio na matusi juu😀😀😀.
Kwa maroboti haya na mengine yajayo, ni ukweli ulio wazi vitukuu vyetu vitapata tabu sana.
WWIV itakuwa kati ya binadamu na haya maroboti.
Uzi tayari!!!
Niseme tu akili mnembe a.k.y AI ni habari nyingine.Kwa usumbufu ninaoipa hili roboti naamini ningeenda moja kwa moja kwenye maduka.Wamiliki hasa wale walioingia kwenye biashara kwasababu hawana option nyingine za kuendesha maisha wangenikimbiza mbio na matusi juu😀😀😀.
Kwa maroboti haya na mengine yajayo, ni ukweli ulio wazi vitukuu vyetu vitapata tabu sana.
WWIV itakuwa kati ya binadamu na haya maroboti.
Uzi tayari!!!