Kwa tulipofikia shule zifutwe tu, hakuna mwalimu mwenye uwezo wa kuelezea kitu bila kuchoka na kukata kiu ya maswali kama ilivyo akili mnemba

Miguel Felix Gallardo said: Tulipofikia AI haihitaji intervetion ya mwanadamu yenyewe inasokota mambo walimu na maandalio yao ya somo wakafungie vitumbua.Kazi yao ishavamiwa. Click to expand...

Mkuu Uko sawa kabisa kwa mawazo yako,lakini pia ingependeza ningejua umri wako, tambua kati ya fani ambazo ni Moja ya fani ambazo hazita athiriwa na uwepo wa AI ni ualimu. Na hata ikiwa hivyo ni kwa kiasi kidogo tu kwa sababuWalimu bado wana umuhimu mkubwa hata katika enzi ya AI, kwa sababu wanachangia si tu ufundishaji wa maarifa bali pia malezi ya kijamii, maadili, na uhusiano wa kibinadamu ambao teknolojia haiwezi kuchukua nafasi yake kikamilifu. AI inaweza kusaidia, lakini haiwezi kuchukua nafasi ya mwalimu kama mlezi na kiongozi wa tabia njema kwa watoto.Hivyo miongoni mwa umuhimu wa mwalimu shuleni ni:-1. Malezi ya Kijamii na Kihisia, Walimu hufundisha zaidi ya masomo: wanasaidia watoto kujifunza maadili, nidhamu, na jinsi ya kushirikiana na wenzao kitu ambacho AI haina uwezo wa kugusa hisia za mtoto au kuelewa changamoto binafsi za kijamii.2. Uhusiano wa Kibinadamu, Watoto wanahitaji mfano wa kuigwa. Walimu hutoa ushawishi wa moja kwa moja kupitia tabia na mawasiliano ya kibinadamu, Utafiti unaonyesha kuwa uhusiano wa karibu na mwalimu huongeza motisha na kujiamini kwa mwanafunzi.3. Mazingira ya Kijamii ya Shule, Shule si mahali pa kujifunza tu bali pia ni jamii ndogo ambapo watoto hujifunza kushirikiana, kushindana kwa heshima, na kushirikiana. Walimu hufanya kazi ya kusimamia na kuongoza mazingira haya.4. Uwezo wa Kubadilika, AI hufuata kanuni na data, lakini mwalimu anaweza kubadilika kulingana na hali ya mwanafunzi, mfano: mtoto mwenye matatizo ya kifamilia au kiafya. Sisi Walimu hutumia busara na huruma ambazo mashine haina.5.AI Haina uwezo wa kusimamia mwanafunzi juu ya usafi wa mwili na mazingira,na Wala haiwezi kumwambia mtoto kuwa chooni ni pachafu nenda ka pasafishe.Najivunia kuwa mwalimu 🙏🙏