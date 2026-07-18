Kwa tulipofikia shule zifutwe tu, hakuna mwalimu mwenye uwezo wa kuelezea kitu bila kuchoka na kukata kiu ya maswali kama ilivyo akili mnemba

Kwa tulipofikia shule zifutwe tu, hakuna mwalimu mwenye uwezo wa kuelezea kitu bila kuchoka na kukata kiu ya maswali kama ilivyo akili mnemba

Miguel Felix Gallardo

Miguel Felix Gallardo

JF-Expert Member
Joined
Aug 17, 2024
Posts
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Reaction score
4,243
Nimekuwa na kawaida ya kuingia chimbo la mtandaoni kupitia AI kusaka au kufanya window shopping ya bidhaa mbalimbali kabla ya kuingia madukani kichwakichwa.

Niseme tu akili mnembe a.k.y AI ni habari nyingine.Kwa usumbufu ninaoipa hili roboti naamini ningeenda moja kwa moja kwenye maduka.Wamiliki hasa wale walioingia kwenye biashara kwasababu hawana option nyingine za kuendesha maisha wangenikimbiza mbio na matusi juu😀😀😀.

Kwa maroboti haya na mengine yajayo, ni ukweli ulio wazi vitukuu vyetu vitapata tabu sana.

WWIV itakuwa kati ya binadamu na haya maroboti.

Uzi tayari!!!
 
Kwasasa walimu level zote wanasahihisha akili za AI.

Watoto wanarundikiwa home work ila wakifika majumbani wanatumia simu za wazazi wao wanaAI majibu,walimu wwanajikomoa wenyewe.

Vyuoni ndio upumbavu kiwango cha SGR.Wanafunzi kila kitu wanaAI kwisha habari,muda uliobaki ni kuzagamuana na kuzurura.Hamna elimu siku izi.Kazi wanakuja kujifunzia field,chuo wanaenda kuchukua cheti.
 
Baba mtakatifu91 said:
Hapana maana bila mwalimu huwezi search materials of your interest. Utajuaje kama kuna principles of thermodynamics
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Uhitaji wa kitu ndio utaamua uterio wa kusearch.

Mimi hata kabla ya kumuita fundi kufanya marekebisho yoyote huwa kwanza na AI tatizo husika.Sasa fundi akifika hela yangu ataila kwa jasho sana.

Nimewahi pia kuAI kabla ya kwenda hospitali kumuona Dokta.Kiufupi AI ilinielezea changamoto yangu mpaka nikaelewa ila yule dokta basi tu niishie hapo.Lakini ukweli ni kuwa binadamu hana chake mbele ya AI.
 
Miguel Felix Gallardo said:
Uhitaji wa kitu ndio utaamua uterio wa kusearch.

Mimi hata kabla ya kumuita fundi kufanya marekebisho yoyote huwa kwanza na AI tatizo husika.Sasa fundi akifika hela yangu ataila kwa jasho sana.

Nimewahi pia kuAI kabla ya kwenda hospitali kumuona Dokta.Kiufupi AI ilinielezea changamoto yangu mpaka nikaelewa ila yule dokta basi tu niishie hapo.Lakini ukweli ni kuwa binadamu hana chake mbele ya AI.
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Inawezekana kama tu umefundishwa na mwalimu
 
Nimeona huko inchi za walioko serious na maisha wameanza kutengeneza maroboti yenye kufanya task za kibinadamu sasa kama roboti linasetiwa linawekewa makebo malaini,maasasi yakwende alafu sauti kinanda🙌🙌😀😀😀.The future is promising!!!

Kila mtu atakuwa na roboti lake hakuna mambo ya tuma na ya kutolea.Sijui bibi amelazwa.Mjomba hana shati.

Mahospitali badala ya kuajiri madaktari binadamu unaweka tu maroboti yako hapo hospitali yanagonga mzigo asubuhi ,mchana jioni,usiku, masaa 24/7/mwaka mzima.Kazi yako wewe ni kuokota pesa tu.Hakuna excuse wala kuchoka.
 
AI bado haitaweza ku replace kikamilifu akili na maarifa ya binadamu.
 

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Miguel Felix Gallardo said:
Tulipofikia AI haihitaji intervetion ya mwanadamu yenyewe inasokota mambo walimu na maandalio yao ya somo wakafungie vitumbua.Kazi yao ishavamiwa.
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Mkuu Uko sawa kabisa kwa mawazo yako,lakini pia ingependeza ningejua umri wako, tambua kati ya fani ambazo ni Moja ya fani ambazo hazita athiriwa na uwepo wa AI ni ualimu. Na hata ikiwa hivyo ni kwa kiasi kidogo tu kwa sababu
Walimu bado wana umuhimu mkubwa hata katika enzi ya AI, kwa sababu wanachangia si tu ufundishaji wa maarifa bali pia malezi ya kijamii, maadili, na uhusiano wa kibinadamu ambao teknolojia haiwezi kuchukua nafasi yake kikamilifu. AI inaweza kusaidia, lakini haiwezi kuchukua nafasi ya mwalimu kama mlezi na kiongozi wa tabia njema kwa watoto.

Hivyo miongoni mwa umuhimu wa mwalimu shuleni ni:-
1. Malezi ya Kijamii na Kihisia, Walimu hufundisha zaidi ya masomo: wanasaidia watoto kujifunza maadili, nidhamu, na jinsi ya kushirikiana na wenzao kitu ambacho AI haina uwezo wa kugusa hisia za mtoto au kuelewa changamoto binafsi za kijamii.

2. Uhusiano wa Kibinadamu, Watoto wanahitaji mfano wa kuigwa. Walimu hutoa ushawishi wa moja kwa moja kupitia tabia na mawasiliano ya kibinadamu, Utafiti unaonyesha kuwa uhusiano wa karibu na mwalimu huongeza motisha na kujiamini kwa mwanafunzi.

3. Mazingira ya Kijamii ya Shule, Shule si mahali pa kujifunza tu bali pia ni jamii ndogo ambapo watoto hujifunza kushirikiana, kushindana kwa heshima, na kushirikiana. Walimu hufanya kazi ya kusimamia na kuongoza mazingira haya.

4. Uwezo wa Kubadilika, AI hufuata kanuni na data, lakini mwalimu anaweza kubadilika kulingana na hali ya mwanafunzi, mfano: mtoto mwenye matatizo ya kifamilia au kiafya. Sisi Walimu hutumia busara na huruma ambazo mashine haina.

5.AI Haina uwezo wa kusimamia mwanafunzi juu ya usafi wa mwili na mazingira,na Wala haiwezi kumwambia mtoto kuwa chooni ni pachafu nenda ka pasafishe.


Najivunia kuwa mwalimu 🙏🙏
 
Matawi ya juu said:
Nchi itakuwa nzuri zaidi kama AI akituongoza na kutusaidia kupanga mipango yetu kuliko hawa wa sasa
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Baada ya maroboti kuja wataanza kujitenga kama wafanyavyo wachina kule Mikocheni na masaki.Baadae wataanza kuona ujinga kuongozwa na mwanadamu na wao wataingia kwenye siasa na mkigoma wataanza kuandaa mipango ya kuwafutilia mbali hapo ndipo unabii wa movie ya TERMINATOR utakspotimia.
 
Mimi ni mnufaika wa AI , ila ili AI ikupe mambo unayoyataka in details akili yako inahusika.

MTU ambaye ni kilaza na MTU smart yule MTU smart atakuwa benefitted a lot na AI kuliko MTU kilaza.

What I need to say ni kuwa AI is best

Ila haiwezi kuchukua nafasi ya akili ya binadamu kwakuwa ndo hiyo hiyo akili ya binadamu inatumika kumlisha AI.
 
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