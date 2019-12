Kwa tukio hili acha nisiwe na Marafiki. Potelea Mbali mi sijali

Jamaa yangu jumamosi alikuja azima gari. Si jamaa wa karibu sana ni mtu ambaye tulikutana kwenye mishe mishe flani ikaja onekana wote tunakaa mtaa jirani basi.tukawa karibu.



Jumamosi akanambia ana mtoko gari yake inashida kama naweza mwazima Alphard mpaka jumapili jioni atashukuru sababu ana ugeni wanataka enda beach. Nlimwazima.



Jumapili hakurudisha,jumatatu hakurudisha.leo saa 11 kaileta gari home.chafu haifai.ndani kumemwagika beer na mifupa ya kuku. Bila aibu kaiacha home.mi nmerudi toka job nikaikuta gari ipo imechoka inatia huruma.



Nikaona isiwe shida nikabadili nguo nikawachukua watoto wa bros wamekuja likizo wapo wanne tukaoshe gari. Carwash.



Mtoto mmoja ananambia uncle there is a balloon here down the seat.nikachukulia fresh...mmoja akamwambia dont touch it ,its wet. Hapo nikapunguza mwendo na kugeuka kuangalia.



CONDOM...USED CONDOM NA SPERMS INSIDE.



Nlikasirishwa midomo ikaanza kunicheza. Nikampigia simu jamaa kuwa mbona uliacha used condm kwenye gari... Akacheka sana na kusema. "Aaah bro nlipata vimeo kadhaa nikaona nivibanjue kwenye nyumba yako inayotembea"



Wallah nliaanza ona kizunguzungu.nlipitiliza mpaka kwake.nikagonga gate.akafungua dada wa kazi.nikaingia ndani na kumfuata jamaa akatoe ushenzi wake kwenye gari langu.tena mbele ya mkewe.



Hakutegemea.nlimwambia i dont care condom katumia na nani ila sitaki kuziona mle ndani ndo mkewe naye kushtuka.mnemburuza jamaa mpaka garini.kazitoa.



I hope na ujamaa umeishia hapo.gari imeosha vizuri nmerudi nmepaki.hebu mabaharia muwe mnaheshimu na wenzenu please. Msilete usela kwa kila mtu.