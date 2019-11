Kwa Simulizi za Mwana JF, Maalim Mohammed Said, Sio Mtu wa Kubezwa, Mengine ni Ukweli Mchungu!, Ila Pia Sio Mtu wa Kupuuzwa!.

Mohamed Said: TANU kilikuwa chama cha Kiislam, hili hakuna mtu anayeweza kulipinga Kwanza napenda ifahamike kuwa dhumuni la kuipandisha clip hii hapa ni kumpinga huyo anaejiita "Sungura Media" aliyeipandisha clip hii youtube na kuandika kuwa eti ni "video ya siri". Haya mafundisho ya historia ya Alama Mohamed Said siyo siri, yapo mtandaoni, yapo kwenye tovuti yake na...

Siasa za" Mohamed Said" ni za kusimuliwa na upotoshaji Wanabodi, Kuna msemo unasema" knowing your risk exposure is better than living with good expectation " Hii kauli hutafsiriwa sio rasimi kama ni bora ukafahamu Madhara unayoweza yapata kuliko ukapuuza na kuamua kuishi kwa matumaini au kutegemea mambo mazuri Mohamed Said amekuwa akiishi hii...

GUSSIE said: Habari zake zote ni hearsay au habari za kusikia na kusimuliwa, Habari zake zote ni brainwashed au habari za mtu aliyejazwa Habari zake nyingi ni outdated au zilizopita na wakati na kukosa ushawishi kwa kundi la vijana, Click to expand...

Habari zake zote ni hearsay au habari za kusikia na kusimuliwa-Sii kweli, kuna aina tatu tuu za kupata habari, 1. Kushuhudia, hii inaitwa 1st hand information, 1st hand news, witnessing, kuona ni kuamini. 2. Kuhadithiwa au kusimuliwa na mashuhuda waliishuhudia,hii inaitwa 2nd hand information or 2nd hand news. 3. Kufanya reseach, utafiti kwa kusoma kilichotokea na kuandikwa na waliotangulia. Neno Hearsay ni habari za kusikia tuu ambazo hazina uhakika na hazijafanyiwa utafiti. Maalim Mohammed Said anakusanya info kutoka hivyo vyanzo vitatu, hivyo its not true kusema habari zake zote ni hearsay, japo kwenye fasihi simulizi, hearsay huwa haikosekani, na ndipo hapo maurongo huwa yanaibukia kwa yeye kudanganywa na wasimulizi wake na kuingia mazima na kuja kutudanganya humu. Habari zake zote ni brainwashed-sii kweli, sio kila kitu cha Mohammed Said ni brainwash, zipo simulizi zake nyingi za visa vya kweli vilivyotokea kwa lengo la uhifadhi wa historia ya kweli ya babu zake na wale wazee wa Gerezani lakini pia nakiri ziko habari zake fulani ni maurongo yenye malengo fulani. Habari zake nyingi ni outdated au zilizopita na wakati na kukosa ushawishi kwa kundi la vijana-pia hii si kweli. Historia zote duniani ni mambo ya kale, lakini sio kila jambo la kale ni outdated, history is the study of past events in relations to the present, and to determine the future. Kati ya wana jf wenye ushawishi mkubwa humu jf, ni Maalim Mohammed Said, kuna issue fulani kuhusu Zanzibar, tulibishana humu, ghafla iligeuka shubiri, maana sikujua kama ana wafuasi wengi kivile, waliibuka watu humu sio tuu kunisonga na kunizonga kama mainzi wanavyozonga mzoga au utumbo wa jana, hali ya hewa ilichafuka na hali kuwa mbaya hadi ilifikia stage ya mimi kutishiwa maisha nisikanyage Zanzibar, nitakiona cha mtema kuni. Ilimbidi Maalim awapooze vijana wake, na kuepusha shari zaidi, mode waliufunga ule uzi, hivyo kwenye hoja za ushawishi na ufuasi, Maalim Mohammed Said ana powers za ushawishi mkubwa na ana wafuasi wengi ndio maana nimesema humu, huyu sio mtu wa kupuuzwa. Mfano Maalim Mohamned Said akihamasisha wafuasi wake wakutane msikiti fulani siku ya Ijumaa, na baada ya swala ya Ijumaa, watakwenda kwa amani kulikomboa eneo fulani la babu zao, na lile jengo la Darusalaam lililojengwa na Waislamu, na ule msikiti wa maeneo yale uliogeuzwa kanisa, linaloekea Kibla, liliporwa enzi za wakoloni Wajerumani wakaligeuza ni jengo lao. Watajitokeza watu kila kona, patakuwa hapatoshi!. Wakoloni Wajerumani pamoja na udhalimu wao wote, walipokuja walilitwaa jengo la Darusalaam lilikokuwa makao makuu ya Uislamu, Wakauvunja msikiti mkuu, na ule msikiti mdogo wakaugeza kanisa! . Wakataka kuhamisha makaburi, ziliteremka bakora haikujulikana zilitokea wapi!. Kwenye kaburi la Atas pale Clock Tower, waliletwa watu 60 mijitu ya miraba minne kuvunja kaburi lile, waliibuka kundi la nyuki wa ajabu, wakikudunga tuu sindano, unakwenda kufia mbele huku unakimbia!, hivyo wakalazimika kuheshimu makaburi ya Waislamu, hivyo katika maeneo yote serikali ya mkoloni aliyopora kutoka kwa Waislamu, misikiti, walivunja ila yale makaburi ya msikiti, waliyaheshimu, hata wakijenga makaburi yanaachwa, hivyo hili jengo ninalolizungumza hapa la Darusalaam, hapo kwenye makaburi walipaacha na makaburi hayo yapo mpaka leo, japo hutujui ni ya kina nani, ila waliyahifadhi. Sasa katika Swala hiyo, Maalim Mohamned Said akatoa historia ya eneo fulani pale Feri lilikuwa eneo la msikiti, wakoloni Wajerumani wakalitwaa na kuuvunja msikiti ule, na kujenga jengo fulani jeupe, ushahidi ni makaburi ya Waislamu yaliyohifadhiwa humo, hivyo ikapigwa takbir twende tukalikomboe eneo letu na jengo letu, amini usiamini kuna mtu atafurushwa baru, hamtaamini!. Waislamu wa Ilala na Buguruni na Temeke, wao wakusanyikie lile jengo pale Taraza next to Dar Group ili kutangazia umma, kuwa Waislamu wa Dar es Salaam wamekomboa eneo lao. Waislamu wa Kinondoni wao wakusanyikie lile jengo pale oppsite Bamaga, kutangazia habari njema hiyo. Amimi usiamini, kuna mtu kwenye jengo hilo atafurushwa watu hamtaamini, polisi wote wa Kamanda Sirro can't stop them, labda wawatumie vijana wa Mabeyo, and there will be a blood bath!. Hivyo huyu mtu, Mkuu Maalim Mohammed Said, japo ni mswahalina wa swala 5, very humble na down to earth, na akiongea anaongea taratibu, kwa sauti kama ya mzaha mzaha, lakini kiukweli, huyu sii mtu wa mchezo mchezo!, kuna mbegu fulani huwa anaipanda, siku mvua za kutosha zikinyesha, hicho anachokipanda kikachipua, kikaota, kikamea na kikakomaa na kuzaa matunda...kuna mahali hapatakalika!. Nimemaliza, mwenye masikio na asikie.

Sheikh Mkuu, Mufti Atoa Uhuru kwa Waislamu ..... ...... Kumchagua Mgombea wa Dini yoyote!. Zikiwa zimebakia siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu, Sheikh Mkuu wa Tanzania, Mufti Issa Shaaban Bin Simba, amewataka Watanzania kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura, na kuitumia haki yao ya kidemokrasia kuwachagua viongozi wanaowataka, bila kujali...

Wanabodi, mimi ni mshabiki na mfuasi wa simulizi za mwana Jf maarufu, mwenye powers fulani za ushawishi, Maalim Mohammed Said, nyingi ya simulizi zake zina controversies zinazoibua heated debates humu jukwaani, kwa baadhi ya watu kumsupport asemacho ni kweli, na wengine kubeza, kuwa ni urongo. mara zote supportes wengi ni watu wa dini fulani, na wabezaji ni watu wa dini fulani.Huu uzi ni wa kumtetea Mkuu Maalim Mohammed Said, kuwa japo ni kweli kwenye baadhi ya simulizi zake kuna urongo fulani wa makusudi wenye malengo fulani mahsus, lakini sio simulizi zote ni urongo, nyingine zina ukweli fulani, ambao ni ukweli mchungu, hivyo asibezwe.Lakini pia natoa angalizo, kwa wahusika, hebu msikilizeni kwa makini mfano hoja zake katika mahojiano haya kwa mijubu wa bandiko hili,Ukimsikiliza kwa makini hoja zake, utakubaliana na mimi kabisa kuwa huyu mtu, sio wa kubezwa hata kidogo kwa kipaji chake, uwezo wake na usimulizi wake, ila pia sio wa kupuuzwa.Leo nimekutana na Bandiko hili humu jf likimbeza, Maalim Mohammed Said,Mimi kwanza nimekemea kuwa mnyonge mnyongeni, haki yake, mpeni, na kisha nikatoa angalizo, huyu sio mtu wa kupuuzwa.Mkuu Gussie,japo hata mimi huwa napingana na Mkuu MaalimMohammed Said katika maeneo makuu mawili, urongo mahsus na udini wenye some ill motives behind, lakini mnyonge mnyongeni,haki yake mpeni!, Tanzania tangu tupate uhuru, na vyuo vikuu vyetu vyote, tuna maprofesa wa historia wenye ma Ph.D kibao, lakini hakuna hata mmoja ameandika chochote cha maana katika historia ya taifa letu, hivyo Mohammed Said, anapoandika historia ya babu zake ni haki yake. Na wewe andika historia ya babu zako.Naomba kumtetea Maalim Mohammed Said katika maeneo matatu hayaKwa wenzetu wa Swala, nawatakia Ijumaa Kareem, wale wenzangu na mimi Furahi Dei Njema.P.Update.Wanabodi,Kwanza asanteni kuchangia uzi wangu, hii ni page ya 60, na hii ni post ya 1202, nadhani hoja kuu za msingi zimemalizika.Bandiko lilikuwa na hoja mbili kuu,1. Mkuu Maalim Mohammed Said ni mwandishi mzuri, ana kipaji cha masimulizi, "story teller", na maadiko yake japo yana urongo ndani yake, lakini pia yana ukweli mchungu, ambao ulifichwa na sasa unafunuliwa.2. Urongo katika baadhi ya hoja zake, sio urongo wa bahati mbaya, bali ni urongo wa makusudi mazima wenye malengo fulani mahsus, ili kutimiza malengo fulani, hivyo sisi tuliojaaliwa to read in between the lines na kubaini the hidden motives behind, nikasisitiza huyu sio mtu wa kupuuzwa, asipuuzwe.3. Kwa vile hoja kuu ya bandiko hili ni urongo specific uliotolewa kwa matamshi, na video kutoka YouTube yenye matamshi ya urongo huo, nikaiweka humu, yenye sauti ya Maalim Mohammed Saidi mwenyewe in person akimwaga maurongo fulani,angalizo hili limesaidia, kwanza kwa video hiyo sasa imefutwa hadi kule YouTube, hivyo urongo huo hauendelei kuenea na kusambaa, hivyo lengo la uzi limekamilika.4. Maadam Mkuu Maalim Mohammed Said, ameelekeza mahali alipoutoa urongo huo, natafuta muda, nitathibisha kama urongo huo kweli sio wake bali na yeye ameuokota huko alikouokota na kuja kuumwaga kule YouTube, nikithibitisha hili nitamuomba radhi kwa kumuita yeye ni mleta urongo, na ku share na nyinyi urongo ulikotokea,ila pia katika ulimwengu wa utandawazi, sio vizuri kuokota kila kitu unachosikia na kukisambaza.5. Mwisho namshukuru sana, Mkuu Maalim Mohamned Said, uwepo wake, michango yake, ilmu aliyoshusha humu, wafuasi wake, wapinzani wake, wakosoaji wake na wachagiaji wa kawaida, asanteni sana.Shukrani za pekee, ziende kwa Mkuu Maalim Mohammed Said, bila yeye, bandiko hili, lisingefika pages nyingi hivi, lingeishia kuwa kama bandiko langu hiliKwenye bandiko hili, licha ya kuwa ni bandiko lenye hoja muhimu sana kutoka kwa Mufti, lakini hebu litembelee uone limechangiwa na watu wangapi, unaweza usiamini..Hivyo Mkuu Maalim Mohammed Said, asante kuchangia, zile powers zako ninazozizungumza ndizo zimelifikisha hapa bandiko langu hili.Ubarikiwe sana.P.