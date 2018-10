Kwa nini tunamuomba Mungu ili aondoe matatizo aliyoyatengeneza mwenyewe?

Kuna msemo maarufu uliwahi kusemwa na mtaalam wa maswala ya fiziksi bwana Albert Einsteen kua huwezi kutatua tatizo kwa kutumia akili ile ile iliyotumika kulitengeneza.(we can not solve problems by using the same kind of thinking when we created them).



Hii maana yake ni kwamba hatuwezi kumuomba mtu atutatulie tatizo wakati kalitengeneza yeye, huyo mtu kutengeneza tatizo tu tayari alishashindwa kuanzia mwanzo kulitatua.



Hii ni sawa na kutegemea kua waliotusababishia umasikini na mikataba mibovu na kuuza rasilimali zetu kua watatuondolea umasikini, hii ni ndoto, hawa watu walishashindwa toka hapo walipotusababishia umasikini.



Bado najiuliza, matatizo makubwa yanayowasumbua wanadam kama magonjwa, vifo, hofu na mashaka, ulemavu na majanga mengine ambayo binadam hakuyatengeneza, hua tunamuomba Mungu atuokoe dhidi ya hayo mambo wakati haya mambo binadam hawakujitengenezea, waliyakuta, je aliyeyatengeneza anawezaje kuyatoa, kuyatengeneza tu ni ishara ya kushidwa, tutamuombaje huyo huyo kuyaondoa?.



Je inahitajika akili kubwa zaidi na mwenye uwezo zaidi ili kuyaondoa kuliko huyo aliyeyatengeneza,au hakuna namna kwa sababu aliyeyatengeneza ndie wa mwisho kwenye nguvu na uweza?



Mods: hii ni mada ya kawaida kuuliza maswali basic kabisa na wala haijazungumzia dini ya mtu. Uwezo wenu mdogo wa kuelewa mambo kila mtu akihoji chochote basi ni mambo ya dini.