Frankly speaking namkubali sana jamaa,ila kutoka kwakwe wcb hakujipanga sawa sawa fan base aliyokua nayo bado haijawa strong,75% mashabik zake walikua ni wcb fans kindakindaki,wengi washaanza kumpa kisogo,alihitaji muda kidogo ili awe matured enough,simuombei mabaya but he need to work strong so as to mantain his carier....otherwise Mungu ndiye mpangaji wa kila jambo lililo jema.