Kwa maneno yake haya ina maana Mbowe bado hajatambua kuwa...

Kitaturu said: Hujui hata maana ya "kizazi" Dr Akili Kilaza...!!



Ukitaka kufundishwa maana ya "kizazi", niulize.



Else, endelea kuwa daktari wa maarifa ya kujipachika....!! Click to expand...

Hee wewe sasa noma. Kizazi ni offsprings na siyo hizo sehemu za siri (genitals) unazofikiria. Kwenye animal kingdom mating has to take place to allow fertilization of the ovum by the sperm cell and formation of the zygote which evantually results into the offspring for the continuity of the individual species which in this context means tanzanians.Najua hapo wewe kilaza utakuwa umepita kapa. And I've not talked about the chromosomes, genes and many other things about the offsprings. Muache Mbowe aendelee tu na U DJ wake ili mradi asivunje sheria, kanuni na taratibu za nchi la sivyo rungu la pilato atalionja. Haya mambo mengine sijui ya kizazi kipya tupo wenyewe