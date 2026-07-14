Kwa kipato cha Tsh 200,000 kwa mwezi naweza kujenga nyumba?

Salaam waungwana,



Mimi ni mwanamke mwenye mtoto mmoja kiu yangu kubwa ni kupata kijumba changu kidogo tustirike na mwanangu, naombeni mnitie moyo je kwa shilingi laki mbili kwa mwezi naweza kujenga chumba, sebule, jiko dogo na choo? kiwanja kipo tayari maeneo ya Mkuranga, hili jambo linaniwazisha hadi nakosa usingizi natamani sana nipate kwangu ila kila nikifurukuta kipato changu ndio hicho,



Mtoto bado mdogo hajaanza kusoma, natamani niwe nimekamilisha kabisa ndoto yangu ya kua na kwangu kabla sijaingia kwenye heka heka za kusomesha.



Nimelileta huku najua kuna mafundi na wenye uzoefu wa kujenga kwa kudunduliza,



Napokea maoni, mawazo.