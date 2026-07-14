Kwa kipato cha Tsh 200,000 kwa mwezi naweza kujenga nyumba?

Kwa kipato cha Tsh 200,000 kwa mwezi naweza kujenga nyumba?

Lagertha

Lagertha

JF-Expert Member
Joined
Mar 1, 2023
Posts
203
Reaction score
630
Salaam waungwana,

Mimi ni mwanamke mwenye mtoto mmoja kiu yangu kubwa ni kupata kijumba changu kidogo tustirike na mwanangu, naombeni mnitie moyo je kwa shilingi laki mbili kwa mwezi naweza kujenga chumba, sebule, jiko dogo na choo? kiwanja kipo tayari maeneo ya Mkuranga, hili jambo linaniwazisha hadi nakosa usingizi natamani sana nipate kwangu ila kila nikifurukuta kipato changu ndio hicho,

Mtoto bado mdogo hajaanza kusoma, natamani niwe nimekamilisha kabisa ndoto yangu ya kua na kwangu kabla sijaingia kwenye heka heka za kusomesha.

Nimelileta huku najua kuna mafundi na wenye uzoefu wa kujenga kwa kudunduliza,

Napokea maoni, mawazo.
 
Lagertha said:
Salaam waungwana,
Mimi ni mwanamke mwenye mtoto mmoja kiu yangu kubwa ni kupata kijumba changu kidogo tustirike na mwanangu, naombeni mnitie moyo je kwa shilingi laki mbili kwa mwezi naweza kujenga chumba, sebule, jiko dogo na choo? kiwanja kipo tayari maeneo ya Mkuranga, hili jambo linaniwazisha hadi nakosa usingizi natamani sana nipate kwangu ila kila nikifurukuta kipato changu ndio hicho,

Mtoto bado mdogo hajaanza kusoma, natamani niwe nimekamilisha kabisa ndoto yangu ya kua na kwangu kabla sijaingia kwenye heka heka za kusomesha,
Nimelileta huku najua kuna mafundi na wenye uzoefu wa kujenga kwa kudunduliza,

Napokea maoni, mawazo,
Click to expand...
Kwenye hio 200k huwa unabaki na kiasi gani baada ya matumizi yako muhimu?
 
Lagertha said:
Salaam waungwana,
Mimi ni mwanamke mwenye mtoto mmoja kiu yangu kubwa ni kupata kijumba changu kidogo tustirike na mwanangu, naombeni mnitie moyo je kwa shilingi laki mbili kwa mwezi naweza kujenga chumba, sebule, jiko dogo na choo? kiwanja kipo tayari maeneo ya Mkuranga, hili jambo linaniwazisha hadi nakosa usingizi natamani sana nipate kwangu ila kila nikifurukuta kipato changu ndio hicho,

Mtoto bado mdogo hajaanza kusoma, natamani niwe nimekamilisha kabisa ndoto yangu ya kua na kwangu kabla sijaingia kwenye heka heka za kusomesha,
Nimelileta huku najua kuna mafundi na wenye uzoefu wa kujenga kwa kudunduliza,

Napokea maoni, mawazo,
Click to expand...
Laki mbili ndo kila kitu? Kwamba kula na kulipa Kodiak? Sijui ufanye bajet ya namna gan ili uaze kupata hiyo hela ya ujenzi
 
Lagertha said:
Salaam waungwana,
Mimi ni mwanamke mwenye mtoto mmoja kiu yangu kubwa ni kupata kijumba changu kidogo tustirike na mwanangu, naombeni mnitie moyo je kwa shilingi laki mbili kwa mwezi naweza kujenga chumba, sebule, jiko dogo na choo? kiwanja kipo tayari maeneo ya Mkuranga, hili jambo linaniwazisha hadi nakosa usingizi natamani sana nipate kwangu ila kila nikifurukuta kipato changu ndio hicho,

Mtoto bado mdogo hajaanza kusoma, natamani niwe nimekamilisha kabisa ndoto yangu ya kua na kwangu kabla sijaingia kwenye heka heka za kusomesha,
Nimelileta huku najua kuna mafundi na wenye uzoefu wa kujenga kwa kudunduliza,

Napokea maoni, mawazo,
Click to expand...
Ukiwa MWABAGALU hiyo ni pesa ndeefu sana sanaaa

😁

Kwa dar es salaam hio ni pesa ya nauli TU. Bado hujala bado familia bado kodii bado hujasaidia WAZEE bado hujapiga BIA nachoka mie clemence mwandambo
 
Lagertha said:
Salaam waungwana,
Mimi ni mwanamke mwenye mtoto mmoja kiu yangu kubwa ni kupata kijumba changu kidogo tustirike na mwanangu, naombeni mnitie moyo je kwa shilingi laki mbili kwa mwezi naweza kujenga chumba, sebule, jiko dogo na choo? kiwanja kipo tayari maeneo ya Mkuranga, hili jambo linaniwazisha hadi nakosa usingizi natamani sana nipate kwangu ila kila nikifurukuta kipato changu ndio hicho,

Mtoto bado mdogo hajaanza kusoma, natamani niwe nimekamilisha kabisa ndoto yangu ya kua na kwangu kabla sijaingia kwenye heka heka za kusomesha,
Nimelileta huku najua kuna mafundi na wenye uzoefu wa kujenga kwa kudunduliza,

Napokea maoni, mawazo,
Click to expand...

Inawezekana kabisa.

Mkuranga Mchanga bei Rahisi.
Na sehem nying ni tambarare.

200k kwa mwaka ni 2.4 Mill.

Unajenga msing wa hiyo nyumba unayoitaka alaf unanyanyua kwanza Chumba 1 na kuezeka. Alaf mwaka wa 2. Ukamalizia sebule na jiko. Na mwaka wa tatu ukafanya finishing.

Jipe miaka 4 hapo . Na Inawezekana kabisa.
 
Inawezekana lakini inabidi uishi kwa kudunduliza sana, na uepukane na anasa ya aina yoyote ile.

Kwa kuwa tayari una kiwanja, angalia kama kuna uwezekano wa kuanza kwa kufyatua matofali yako mwenyewe eneo la ujenzi kama udongo unaruhusu ili upunguze gharama za usafirishaji, kila mwezi hakikisha pesa yako inanunua material, nunua cement au nondo, hivi ndivyo utaweza kushinda mfumuko wa bei.

Pia, usijaribu kujenga nyumba nzima mara moja, anza kujenga sehemu itakayokupa makazi kwanza kisha uendelee kupanua kadiri kipato chako kitakavyokua.
 
Lagertha said:
Salaam waungwana,

Mimi ni mwanamke mwenye mtoto mmoja kiu yangu kubwa ni kupata kijumba changu kidogo tustirike na mwanangu, naombeni mnitie moyo je kwa shilingi laki mbili kwa mwezi naweza kujenga chumba, sebule, jiko dogo na choo? kiwanja kipo tayari maeneo ya Mkuranga, hili jambo linaniwazisha hadi nakosa usingizi natamani sana nipate kwangu ila kila nikifurukuta kipato changu ndio hicho,

Mtoto bado mdogo hajaanza kusoma, natamani niwe nimekamilisha kabisa ndoto yangu ya kua na kwangu kabla sijaingia kwenye heka heka za kusomesha.

Nimelileta huku najua kuna mafundi na wenye uzoefu wa kujenga kwa kudunduliza,

Napokea maoni, mawazo.
Click to expand...
Labda kama una sponsor, kwani baba yake na mtoto yuko wapi msaidiane
 
Castle_Lite said:
Inawezekana kabisa.

Mkuranga Mchanga bei Rahisi.
Na sehem nying ni tambarare.

200k kwa mwaka ni 2.4 Mill.

Unaweza kuweka msing wa hiyo nyumba unayoitaka alaf ukanyanyua kwanza Chumba 1 na kuezeka. Alaf mwaka wa 2. Ukamalizia sebule na jiko. Na mwaka wa tatu ukafanya finishing.

Jipe miaka 4 hapo . Na Inawezekana kabisa.
Click to expand...
Hapa ungeanza na UNDER CETERIS PARIBUS 😁😊
 
Lagertha said:
Salaam waungwana,

Mimi ni mwanamke mwenye mtoto mmoja kiu yangu kubwa ni kupata kijumba changu kidogo tustirike na mwanangu, naombeni mnitie moyo je kwa shilingi laki mbili kwa mwezi naweza kujenga chumba, sebule, jiko dogo na choo? kiwanja kipo tayari maeneo ya Mkuranga, hili jambo linaniwazisha hadi nakosa usingizi natamani sana nipate kwangu ila kila nikifurukuta kipato changu ndio hicho,

Mtoto bado mdogo hajaanza kusoma, natamani niwe nimekamilisha kabisa ndoto yangu ya kua na kwangu kabla sijaingia kwenye heka heka za kusomesha.

Nimelileta huku najua kuna mafundi na wenye uzoefu wa kujenga kwa kudunduliza,

Napokea maoni, mawazo.
Click to expand...
Karibu posso possoa hardware utajenga kwa 5000 kidogo kidogo
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register