Kwa jicho la tatu la utosini, ishu ya CAG Ina mshindo nyumayake!

Wana Jamvi salaam!



Kama tutakuwa tunatunza kumbukumbu zetu sawasawa, tutakuwa tunakumbuka yafuatayo



1. Kamati za tanzanite VS Shambulio la Lissu

2. Makinikia VS Sitaki kusema e.t.c



Hili suala la bwana supika laazima kuna kitu cha ajabu kinapangwa hebu tujipe muda na tusishobokee hili.



Tunatakiwa tuwe waelevu na wajanja zaidi ya hao wapanga majanga ili next time wakipanga, huku tuwe tume gues right na waone aibu kutekeleza chochote kilichopangwa. That will be patriotism.



Tupunguze mihemko na tuwaze beyond kwa kila tukio pangwa!



Wasalaam.