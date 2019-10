Kwa Hali Hii;Uendeshaji na Utendaji wa LGs na Vyombo(SOs) vya JMT Unahitaji Mabadiliko na Commitment

Habari za usiku wakuu!



Kwa wale tunaofuatilia ziara za viongozi wa juu wa SMT hasa Pr. na PM, tumekuwa tukishuhudia madudu yanayoibuliwa huko katika hizo ziara hasa ya Waziri Mkuu. Madudu hayo ni kama vile:



1. Kutoelewana kwa viongozi wakuu wa ngazi ya wilaya, DC na DED; Kwa case ya wilaya ya Malinyi, iliwahi pia kutokea mkoa wa Shinyanga, Dodoma, Arumeru na Mwanga.



2. Kujengwa kwa majengo ya serikali hadi kumalizika, lakini ni chini ya kiwango mfano jengo la kituo cha afya alichokikataa PM kule Morogoro. Hizi cases za majengo na miradi kukataliwa zipo nyingi sana nchini kote.



3. Upotevu wa fedha za serikali kwa njia zisizo sahihi, mfano kununua dawa ya mchwa kwa mamilioni ya fedha.



Kwa serikali iliyo makini katika utendaji wake, haiwezekani hujuma mfano ya jengo, kupangwa, jengo likajengwa na likafikia usawa wa kukabidhiwa bila serikali kujua. Hilo kutokea hadi kuja kujulikana kwa ziara ya PM ni uzembe wa kiwango cha juu ndani ya mfumo wa serikali.



Kutoelewana kwa viongozi wa juu wa Wilaya kufikia kiwango cha kukamishana kwenye miradi ya maendeleo bila taarifa kufika kwa mamlaka za uteuzi, zikasubiri PM kufanya ziara, ni udhaifu wa kiwango cha juu wa serikali.



Ujenzi wa mradi wa maji kwa mabilioni ya fedha hadi usawa wa kukabidhiwa bila serikali kung'amua, ni udhaifu wa kiwango cha juu sana cha serikali.



Tutumie mifano hiyo michache, cases zipo nyingi lakini hakuna sababu ya kuandika zote;



Maswali:

1. Kama hujuma ndogo ndogo za ndani zinatushinda, tunaweza kweli kuzuia hujuma za kimataifa? Sio ajabu kwanini tulipigwa kwa 3% vs 97% kwenye madini.



2. Kama hujuma ndogo ndogo za local government zinatushinda, je tutaweza kuzuia hujuma za kutokea serikali kuu? No wonder why it happenned to have, EPA, RICHMOND, ESCROW etc.



3. Je, tunapuuzia hujuma ndogo zinazotokea katika ngazi ya LGs?



4. Je, hatujui kwamba miradi ya LGs mingi inawagusa wananchi moja kwa moja?



5. Je, kazi ya OC-CID na team yake ni nini? Kama hili jukumu halipo kwenye job discription yao, basi iongezwe.



6. Je, kazi ya RCO na team yake ni nini? wao ni kusubiria tukio litokee au inajumuisha na preventive actions and mechanism?



7. Kazi ya DSO na team yake nini? Kuingia kwenye kamati ya ulinzi na usalama basi? Hawana preventive mechanism? Kwanini wasubiri tupigwe ndio wajitokeze?



8. Je, kazi ya RSO na team yake ni nini? kama hasaidii kuzuia hujuma za miradi mikubwa ya serikali inayowagusa wananchi, wanafanya nini cha kutuhakikisha usalama katika level ya local governments? Kazi yao nini hasa ? Kamati ya ulinzi na usalama tu? Tutasonga mbele kweli?



Maoni;

1. Kwanza ziara za viongozi wa juu wa serikali ya JMT ziwe strategic kwa kusaidia na macho ya serikali yaliyopo huko. Viongozi wa juu wasifanye ziara kama vile wanaenda tu kusalimia wananchi wa eneo au mkoa fulani, then waondoke.



2. Security Organs za JMT zibadilike na kuwa preventive wa hujuma. Sio reactive. Zijifunze kuzuia hujuma kutokea na sio kuja kupambana na hujuma iliokwishaigharimu na kuharibu Taifa na serikali.



3. Security Organs za serikali zibadilike na kulinda Maslahi ya kiUchumi ya JMT kuliko kitu kingine chochote. Orient your minds towards economic interests of JMT and not leaders. Prosperity ya nchi ni uchumi, sio viongozi. Na hii ibadilike kuanzia kwenye training zao. Uchumi hudumu ikilindwa kuliko sisi wanadamu. Binadamu hata tulindwe kwa kiasi gani, tutanyauka tu, muda wetu utapita tu, lakini tunawaachia nini vizazi vijavyo vya JMT?



4. Vyombo vya usalama hasa DCI NA TISS waajiri watu wenye uweledi wa kupambana na hujuma. Watu wa kung'amua hujuma kabla haijakamilishwa. Kwa mfano hujuma ya ujenzi wajengo la hospitali au shule au chuo au ofisi ya serikali, inashindikana vipi kuijua katikati? Hadi jengo linaisha kweli bila kung'amua chochote DSOs? Shule zinamalizika zikiwa za kiwango cha chini? Mnashindwa hata kufuatilia ujenzi wa structure kubwa za serikali? Gawianeni majukumu. Kuweni smart.



5. TISS waache tabia ya ukamlete, hawatapata watu wenye uweledi wa hali ya juu kwa ulimwengu wa sasa.

DCI naye aache ajira za fashioni ya kizamani. Watafute watu wa kutumia brains, sio wale wa zamani wa kupambna wa kutumia hardware kufanya upelelezi. Nchi inahitaji watu ambao wanajua wapi na nani wa kumhisi kwamba anaweza kupanga hujuma muda wowote na namna ya incapsulation na kulinda maslahi ya kiuchumi ya Taifa.



6. Tubadilishe muundo wa serikali za mitaa kwa level ya wilaya. Tuamue, tunataka kuwa na muundo wa Wilaya chini ya MKUU wa Wilaya na DAS au Muundo wa Halmashauri chini ya Mayor na DED.



Kwa sasa tuna mamlaka mbili zinazokwenda sambamba kwa ngazi ya wilaya. Majukumu yao yana tofauti ndogo sana. Kwa haraka haraka, tunaweza kuanza na DAS na DED, nafasi moja ifutwe, tuwe na mtendaji mmkoja katika ngazi hiyo. Majukumu mengine ya ngazi hiyo yapelekwe kwa Regional Scretariat(RS) wawe busy. Hii itasaida kuonodoa mgongano wa kimamlaka kati ya DC NA DED.



7. Cheo cha katibu tarafa ifutwe kabisa. Kwa sasa haina kazi yoyote. Kazi zote ziko ngazi ya wilaya na kata.



Kwa mujibu ya Katiba ya JMT ya 1977 na marekebisho yake mbali mbali, Rais wa JMT naweza kuvunja ofisi yoyote ndani ya JMT na anaweza pia kuanzisha ofisi nyingine yoote ndani ya JMT. Rais atumie mamlaka yake kuboresha utendaji wa LGs kwa kufanya maamuzi na mabadiliko ya Kimuundo.

Key:

JMT= Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

LGs = Local Governments.

SOs = Security Organs.



VIFUPISHO VINGINE VIMEZOELEKA.



Naishia hapa kwa leo! Usiku Mwemeni!