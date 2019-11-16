KUWENI MAKINI NA VIFURUSHI VYA AIRTELL

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HABARINI ZA JION

ASBH YA KUAMKIA KANA NILIPATA MSHTUKO KIDOGO..JANA YAKE JION NILIWEKA BUNDLE LA WIKI LA GB 1
NIKACHAT NA JF NA WHATSUP KIDOGO USIKU NKAJIBISHANA KIDOGO NA WIFIYENU NKALALA

NA NIMEZIMA DATA..NAWASHA SIMU ASBH NIJIBU MSG KHA

NAAMBIWA BUNDLE.LAKO LA GB1 LA SIKU LIMEISHA ..AISEE NKAWAPIGIA WAKASEMA N KWELI INAONYESHA BUNDLE LIMEISHA GB1 ..NAULIZA MBONA NIMECHUKUA CHA WIKI NA SIJADOWNLOAD AMA KUFANYA KAZI YA KUTYMIA DATA

NA KE MBONA NAMBIWA BUNDLE. LAKO LA SIKU LIMEISHA NA SIJAJISILI LA SIKU

DAH JAPH BOY AKANJIBU KAKA NAOMBA WATAKUPIGIA KUJUA SHIDA IKO WAPI NDAN YA MASAA 24

GAFLA NKATUMIWA TKT NTAPIGIWA SIMU HIVI SASA INAELEKEA MASAA 48..AISEE

LEO NKAMUA KUJIUNGA TENA NKAWAPIGIA INASOMA GB NGAPI WAKATAJA NKASEMA JANA MMENIFANYIA UHUNI NGOJA TUMONITE NA HIZI KAMA ZITAONDOKA

NAWATAKIA WOTE MATUMIZI MEMA WANAOTUMIA AIRTELL

NNILISHAWAHI WALALAMIKIA UKO NYUMA NAONA IMEISHA HII TABIA

UKIWA UNA 2100 UNAJIUNGA KIFURUSHI INAGOMA NA N KIFURUSHI CHA 2000...UKIWAPIGIA WANAKWAMBIA AWAELEWI TATIZO EMBU ONGEZA ZA 500
KWELI NIKIONGEZA KINAKUBALI CHA 2000 NA SALIO LINABAKI SIJUI WHY NOT TIGO KAMA UNA 2000 UNAWEZA JIUNGA CHA 2000 KAMA UNA 10000 UNAWEZA JIUNGA AIITAJI ADDITION YOYOTE....

KITUO KINACHOFWATA SERKL ZA MITAA TUKUTANE 2..NOV
 
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