Kutozijua taratibu za utendaji ngazi za juu Serikalini ni kikwazo

Ndugai amejidharirisha, ana kibali cha mahakama cha kumkamata mtumishi wa umma tena kwa mtutu wa bunduki? na akimpeleka bungeni kwenye kamati yake akagoma kujibu wala kuongea chochote atamfanya nini? haoni kuamuru kumkamata CAG iwapo hatafika mwenyewe dodoma ni kuvunja katiba ya nchi.. CAG is not a member of perliament so he has nothing to respond to it.. Elimu yetu ifanyiwe marekebisho haraka..