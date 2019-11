Kutana na haya makundi mawili ya kiume katika ulimwengu wa mapenzi

Marhaba!



As far as head above is concerned!



Katika experience yangu Mapenzi nimeshuhudia na kupitia Makundi yote ya mapenzi ambayo ni;



Kundi ambalo ni kipenzi cha Wanawake(kila mwanamke/Majority ..Wanazunguka humo humo katika hili kundi) hili kundi lina wanaume wachache sana likijumuisha ;

1/Watu wenye pesa(Sio hela),

2/Majina Makubwa ,

3/Muonekano mzuri (Smart and Handsomes ).

Hili kundi hupendwa na wanawake Wengi na kujikita wanawake Wengi Wanazunguka humo humo wakifanya mapenzi kama prestige(Show off/Mauzo) mbele ya marafiki zao na kama sehemu ya kujikomboa kiuchumi.



Lakini kibaya hujikuta wakilia lia kila siku kuhusu mapenzi kutokana na hawa wana (Mabaharia) wame/tumezoea kula (TUNDA) kila kona sababu Wengi wenu mnajipendekeza/Jitongozesha kwetu mpate pesa na Mkatambe kwa Marafiki zenu , Status,Insta etc eti nawe unamiliki/wa na bwana Mkali au Mwenye pesa zake.



Kundi la Pili ni hawa Wanaume ambao kiuhalisia hawana sifa Pendwa(PESA HAKUNA,Sura mbovu,Wafupi ,pia hawajilikani hata Ngazi ya Kata).



_Hili kundi bwana ndio linaongoza kwa kutongoza hovyo hovyo na Kukataliwa ,Sometimes kutukanwa mpaka hata Kuitiwa Mwizi na kwa kuwa ana muonekano wa hovyo Hujikuta akila kichapo kama Mwizi kweli.

Na hili ndio kundi linajua kupenda kweli maana daah Linajua Uchungu na Thamani ya Mwanamke lakini bahati mbaya Kupata demu kwao ni Mtihani na utakuta Mtu anafika 23yrs bado dume ni Bikra linajua nyeto pekee..Aisee usiombe ukawa kundi hili hata Mademu ukiwapa salamu tu(Salamu tu unaweza tukanwa).

Ila siku zote hili kundi hujikuta akipata demu hukaa kidogo anaoa kutokana ushawishi wa Mwanamke na Umri Kwenda baada ya kuvurugwa na Kundi "Pendwa" So, Mademu husema "Liwalo na Liwe" ndipo hukimbilia kwa hawa wana wa Kundi la pili.



"Nami nilipita katika hili kunde asee" Kwa kweli Mungu si Athuman nipo kundi pendwa "Aisee nawatafuna kisawa sawa bila hata nguvu" Wanakuja tu wanakuja tu.



Hapo usijumuishe Kundi la Wanafunzi na Watoto Wanaopenda Wauza Chipsi "Kiepe" na "Boda boda"

