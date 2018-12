Kupitia Magufuli tukamjua Magufuli, kupitia Magufuli kuna kiongozi tutajua utendaji wake?

Ur analysis is biased! Particularly to the caption! Ie what is captured with there is no connection to what is written!!! ( content)



Ulipaswa ufanye chambuzi kama kichwa cha habari kilivyo ila lengo haikuwa hvyo ball njia tu ya kumpinga Magufuli!!!



Sishangai koz hii ni personal judgement ya kwako wew ila ya KWANGU inaniambia hv ulichokiandika syo sahh kbsa kuanzia kwenye heading hadi body nzima



Sina hakika kama ni kweeli kikwete alimtambulisha kwetu jpm ama mkapa ama mwinyi sina hakika ila ww unauhakika na hata anayesoma qnquhakika huo



Elewa pia RAIS ni nani kwa mujibu WA katiba yetu na hata utmaduni wetu ambapo utakuja uone ulichokiandika kwwmba ni irrelevant..



Wapo weeengi saaana ambao nyota yao imengaaa kipindi hiki... Acha kupotosha nao ni



Majaliwa,, mtaka. Makonda.. Samia.. Kairuki. Gambo,, mzee wa fyekelea mbaali,, jafo,, Hapi nk sasa sjajua ww unazungumzia kipi ndg