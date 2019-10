Kuongeza thamani ya gari lako!

No Escape said: Baada ya kuhakikisha gari lako lipo makini hasa upande wa kiufundi kwa maana ya safari salama,kuna haja ya kuliweka gari yako kuliweka katika hali ya kimtazamo wa kipekee! Yaani lisionekane kama hulitaki wabongo wakiona hivyo hawakawii kukwambia uwauzie...Mimi binafsi gari naliona km wife material,kulipendezesha sioni gharama sana vitu km Bampers,carriers wheel covers sunvisors n.k. Ila yale mataa mataa ya pembeni sishauri. Naomba huu uzi uwe maalum tushauriane jinsi ya kufanya magari yetu yawe na mwonekano wa kipekee Ina raha yake jamani....Sio mtu unamiliki Harrier Hakuna tofauti na kirikuu. Click to expand...

Ni kweli kabisa hata mm pia nathamini gari nnazo tumia, kwanza afya ya gari. Running condition, spare, matunzo yani service isiwe ya kuunga unga. Genuine filters oil nzuri na bora, uijue gari yako vizuri yani mf. Unaeza ukawa unatumia model flani ila ziko various like 2.0L or 2.5L hyo inamaana na ina impact kubwa. Tunza kias kwamba hata siku yakuuza huuzi sababu bovu ila Una badili gari tu, na pia sometimes hauuzi ila watu wanasumbua kulinnua.Likiwa vyema hapo ndo unakuja vitu vichache vya kulifanya liwe zuri, kutunza rangi, kutokuwa rough kwenye uendeshaji, mziki mzuri, air freshener, na unaeza enda mbal zaidi kuchange paint code, rims, kama fan wa sports car kama mimi utaongeza performance pia kwenye engine kufanya modification, kuweka spoiler nzuri carbon fibre siyo ilimrad tu spoiler, lakini bila kuzidisha. Maana dah kuna watu gari ina makorokocho mpaka mtu unasema ukipewa lift hupandigari inabeba vitu mpaka inakuwa nzito.Na kupenda gari ni hobby pia siyo kila mtu anaweza, ina gharimu inabidi uwe tayari kuspend. Of which nipo tayari miaka yote nafanya. At least mtu awe mtunzaji tu, asi skip service. Ina cost sana mwishoni engine ikifika au ukikosea kitu.Free advice on car care.