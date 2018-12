Kuna watu humu wanapotosha mgogoro kati ya Magufuli na Wazungu, sasa ukweli ni huu hapa

Kuna watu humu jukwaani wamekuwa wapotoshaji wakubwa juu ya mgogoro unaoendelea kati ya Rais wetu na baadhi ya wazungu ambao hawana nia njema na nchi yetu.



Kuna watu bila huruma na nchi yao wameamua kupotosha waziwazi kuwa Rais Magufuli hana ushirikiano mzuri na nchi za kizungu. Bila ya aibu yoyote pia kuna watu humu wameamua kuungana na wazunguK kwa lengo la kumkwamisha Rais na taifa kwa ujumla (shame on you)



Baadhi ya watanzania waliokosa uzalendo na nchi yao wameamua kuungana na Wazungu (Mabeberu) kueneza propaganda mbaya juu ya Rais wetu na nchi yetu. Mimi naamini wanafanya hivyo kwa sababu tu ya vijisenti wanavyohongwa na Mabeberu hao.



Njaa inawasumbua baadhi ya Watanzania humu if mpaka wanaamua kusaliti nchi yao. Watu hao ni wakupuuzwa kwani hawaitakii mema nchi yetu.



Ukweli ni kwamba kuna baadhi ya mambo ya msingi ambayo Rais ameyafanya kwa lengo la kutetea nchi yetu na kuiletea maendeleo makubwa nchi yetu, na mambo hayo yamegeuka mwiba kwa wazungu waliozoea kuinyonya nchi yetu kwa manufaa yao.



Mambo ya msingi aliyoyafanya Rais wetu kwa manufaa ya taifa na yaliyowakasilisha wazungu mpaka wameanza kumuundia propaganda za uongo kwa kushirikiana na baadhi ya watanzania wasaliti ni masuara ya:



1. SWALA LA GENETIC MODIFIED ORGANISM (GMO)

Baada ya Tanzania kuorder Tanzania Agriculture Research Institute to stop all Genetic Modified Organism wazungu walikasilishwa sana na kitendo hicho kwani walijua kitendo hicho kimewafanya waingie hasara ya hela nyingi sana waliyokuwa wamewekeza kwenye GMO. Hivyo wakazalisha chuki kubwa sana na Rais wetu.



2. SWALA LA BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITs)

Baada ya serikali ya Magufuli kuterminate kimya kimya baadhi ya mikataba ya kinyonyaji iliyosainiwa na viongozi wa waliotangulia swala hilo limezalisha chuki kubwa sana kati ya wazungu(Mabeberu) na Rais wetu. Kwani wazungu walikuwa wanatumia mikataba hiyo kwa maslahi binafsi. Mfano Magufuli has terminated bilateral investment agreement with the Netherlands.



3. SWALA LA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (EPA)

Magufuli alikataa kusaini makubaliano ya kinyonyaji ya kibiashara kati ya nchi za kizungu na zile za Afrika Mashariki. Na alifafanua vizuri kabisa kwanini hatosaini EPA. Swala hili pia limezalisha chuki kubwa sana kwa wazungu juu ya Rais wetu na nchi yetu. Kwani kwa kukataa kwake kumewafanya mabeberu wakose sehemu ya kufanya unyonyaji wao.



4. SWALA LA MAKUBARIANO KATI YA BARRICK NA TANZANIA.

Mila mtu humu anajua kilichokuwa kinaendelea juu suala la makinikia na jinsi wazungu walivyonufaika na makinikia hayo. Sasa kitendo cha Rais magufuli kuingilia kati suala hilo kupelekea kuingia makubaliano ya mgao wa faida wa 50% kwa 50% kati ya Barrick na Tanzania kitendo hicho kimewauma sana wazungu. Tena mgao huo wa faida inafanywa ikiwa Barrick tayari ameshalipa kodi zote za serikali zinazotakiwa.



5. AND THE LIKE.



Kupitia hayo hapo juu na mengine mengi mfano SGR na SGHPS wazungu wamekuwa na chuki kubwa sana na nchi yetu na Rais wetu.



Sasa ili kukamilisha azma yao wakaamua kuwatafuta watanzania wenye njaa na ambao sio wazalendo ambao wengi wao wapo humu jamii forum ili waweze kueneza propaganda mbovu juu ya nchi yetu na Rais wetu.



ACHA NJAA KUWA MZALENDO NA NCHI YAKO.