Kuna wanaume wenye moyo wa upendo na Mungu awazidishie

Hii inamaanisha huyo jamaa alikua single muda wote ambao binti alikua na mtu wake aliyempa mimba.





Jamaa amemanage kutojihusisha kimapenzi na mtu mwingine ila huyu binti karudi na mapenzi yameanza. Au jamaa alikua na mtu ila akamuacha once huyu binti alivyorudi na kutaka msaada wa kutoa mimba.



Anyway so binti karudi, confused, hana msaada probably cashless too and the first nigga she knows will listen to her is your coworker. Hakuna mapenzi hapo.



Sisemi kwamba hakuna mapenzi kwakua binti kazaa nasema hakuna mapenzi kwakua uwezekano wa kwamba yeye alitaka jamaa ahusike na abortion kisha kila mtu ashike njia yake ni mkubwa vilevile.



Mungu amsimamie mshkaji.