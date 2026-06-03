Kuna utaratibu wa kufuata ukitaka kuanzisha App Tanzania?

Ajenge MVP kwanza, aanze na toleo dogo lenye core feature ili kupima kama watu wapo tayari kuitumia.



Asikimbilie kwenda TRA au BRELA wakati hana hata demo, kwanza atengeneze app, aipime sokoni, ikianza kuingiza fedha au kuwa na watumiaji wengi, ndipo utaratibu wa kusajili, kupata TIN (TRA), na leseni za TCRA (kama ni huduma za kifedha au mawasiliano) zitafuata.