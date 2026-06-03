Kuna utaratibu wa kufuata ukitaka kuanzisha App Tanzania?

Kuna utaratibu wa kufuata ukitaka kuanzisha App Tanzania?

Da'Vinci

Da'Vinci

JF-Expert Member
Joined
Dec 1, 2016
Posts
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108,622
Habari.
Kuna mtu anauliza taratibu za kuanzisha app kwa hapa tanzania hadi iweze kua downloaded playstore/App store.

Je, ni taratibu zipi anahitaji kufuata?
Je itahitaji kwenda Tra,Tcra,Brela nk? Au unaanzisha kwanza kisha ndio unaenda kufuata utaratibu wa kiserikali?

Je kwa Tanzania ni kampuni ipi bora zaidi ya Developer?? Na vitu gani vya kuzingatia anapotafuta developer?? Vipi kuhusu kuibiwa wazo lako??

Msaa wenu please
 
Hauhitaji kwenda TCRA au Brela au wapi kuanzisha app, ukishadevelop wahusika wako ni playstore na app store,wao ndo wataikagua,ikifikisha viwango wanavyohitaji wao,inakuwa uploaded huko. Kuna gharama za kulipia lakini na kwenye usajili kuna nyaraka watahitaji eg kitambulisho, playstore wana gharama zao na app store wana gharama zao so jiandae kwa hilo.
Kuhusu developer mzuri au kampuni ngoja wataalam wa IT waje kujibia hilo siwezi kukomenti chochote.
Kuhusu kuibiwa wazo lako nadhani itabidi kuingia mkataba kisheria wa kukulinda wewe( hapa wanasheria wanaweza kuelezea kwa undani sio field yangu pia).
 
Ajenge MVP kwanza, aanze na toleo dogo lenye core feature ili kupima kama watu wapo tayari kuitumia.

Asikimbilie kwenda TRA au BRELA wakati hana hata demo, kwanza atengeneze app, aipime sokoni, ikianza kuingiza fedha au kuwa na watumiaji wengi, ndipo utaratibu wa kusajili, kupata TIN (TRA), na leseni za TCRA (kama ni huduma za kifedha au mawasiliano) zitafuata.
 
Marcostilone said:
Ajenge MVP kwanza, aanze na toleo dogo lenye core feature ili kupima kama watu wapo tayari kuitumia.

Asikimbilie kwenda TRA au BRELA wakati hana hata demo, kwanza atengeneze app, aipime sokoni, ikianza kuingiza fedha au kuwa na watumiaji wengi, ndipo utaratibu wa kusajili, kupata TIN (TRA), na leseni za TCRA (kama ni huduma za kifedha au mawasiliano) zitafuata.
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Yes atafute wateja ambao wako tayari kutumia hiyo app yake. Hii muhimu sana.
 
Marcostilone said:
Ajenge MVP kwanza, aanze na toleo dogo lenye core feature ili kupima kama watu wapo tayari kuitumia.

Asikimbilie kwenda TRA au BRELA wakati hana hata demo, kwanza atengeneze app, aipime sokoni, ikianza kuingiza fedha au kuwa na watumiaji wengi, ndipo utaratibu wa kusajili, kupata TIN (TRA), na leseni za TCRA (kama ni huduma za kifedha au mawasiliano) zitafuata.
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Lengo ni kua app ikishakua tayari kutakua na promotion+Matangazo. Je hiyo itafaa??
 
Strong ladg said:
Hauhitaji kwenda TCRA au Brela au wapi kuanzisha app, ukishadevelop wahusika wako ni playstore na app store,wao ndo wataikagua,ikifikisha viwango wanavyohitaji wao,inakuwa uploaded huko.
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Viwango hivyo ni vipi?
Strong ladg said:
Kuna gharama za kulipia lakini na kwenye usajili kuna nyaraka watahitaji eg kitambulisho, playstore wana gharama zao na app store wana gharama zao so jiandae kwa hilo.
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Naomba nitajie bei kama waweza fahamu tafadhali
Strong ladg said:
Kuhusu developer mzuri au kampuni ngoja wataalam wa IT waje kujibia hilo siwezi kukomenti chochote.
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Ok.
Chief-Mkwawa Mwl.RCT watusaidie kwa hili
Strong ladg said:
Kuhusu kuibiwa wazo lako nadhani itabidi kuingia mkataba kisheria wa kukulinda wewe( hapa wanasheria wanaweza kuelezea kwa undani sio field yangu pia).
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Ahsante kwa ushauri wako mkuu. Bless
 
Sema hawa madeveloper wazawa huwa wanataja bei kama wamelewa, jiandae kisaikolojia unaweza lipa hela nyingi ukapata kitu cha hovyo!

Kuhusu kuibiwa wazo ni uoga wako tu, kila unachowaza kufanya watu walishafanya tayari!
 
Da'Vinci said:
Viwango hivyo ni vipi?

Naomba nitajie bei kama waweza fahamu tafadhali

Ok.
Chief-Mkwawa Mwl.RCT watusaidie kwa hili

Ahsante kwa ushauri wako mkuu. Bless
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Hivyo vigezo ni developers ndo wanaweza kuelezea in deep ,ni mambo ya technical kidogo. Mimi nilishuhudia process ya mtu kutengeneza app hadi kuupload so nakumbuka tu hizo steps. Ukiwa unauupload ndo wenyewe watakwambia kipi kimetimia kipi bado.
 
Da'Vinci said:
Lengo ni kua app ikishakua tayari kutakua na promotion+Matangazo. Je hiyo itafaa??
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Utoe matangazo wakati bidhaa watu hawaitaki? Mkuu unajua matangazo hata ufikie angalau watu 100 unahitaji kuwekeza kiasi gani? Sio poa. Hakikisha unapata wateja kwanza kabla ya kuanza,usirudie makosa yaliyofanywa na mamilioni ya watu duniani. Kama bidhaa yako watu hawaitaji hata ufanyeje hautoboi. Hata kina Mack Zuckerberg washachoma mabilioni kwenye products fulani na hizo products zikakosa wateja wakapata hasara.
Sasa jiulize wewe una uwezo wa kufanya promotion kumzidi Mark Zuckerberg ?
 
Mkuu hapo kwenye kupigwa na developer kuna kanuni inasema" ukienda kulipia huduma ambayo hauifahamu,kupigwa lazima" tena hasa huduma kama hizo ambazo bado hazijawa common hapa Bongo. Haikwepeki unless apate developer atakayekuwa partner/ co-founder.
Lavit said:
Sema hawa madeveloper wazawa huwa wanataja bei kama wamelewa, jiandae kisaikolojia unaweza lipa hela nyingi ukapata kitu cha hovyo!

Kuhusu kuibiwa wazo ni uoga wako tu, kila unachowaza kufanya watu walishafanya tayari!
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Wazo + SRS
Business plan
Sajili kampuni BRELA
Pata TIN TRA
Saini NDA na Development Contract
Tengeneza MVP
Test na watumiaji
Weka Play Store/App Store
Anza marketing
Fuata leseni maalum kama sekta yako inazihitaji (TCRA, BOT n.k.)
 
Anza na Wazo na Mahitaji ya Mfumo
Kabla ya kwenda BRELA, TCRA au TRA:
Andika tatizo ambalo app itatatua.
Bainisha watumiaji wake.
Orodhesha features muhimu.
Chora flow ya matumizi (user journey).
Tengeneza document ya mahitaji (Software Requirements Specification - SRS).
Hichi ndicho kitu cha kwanza kabisa kabla ya kuajiri developer.
 
Sajili Biashara au Kampuni
Inashauriwa kusajili biashara mapema kupitia Business Registrations and Licensing Agency.
Unaweza kusajili:
Business Name (gharama ndogo)
Company Limited (ikiwa unataka kukua kwa haraka, kutafuta wawekezaji au kufanya mikataba mikubwa)
Kwa startup nyingi, Limited Company huwa na faida zaidi.

3. Pata TIN na fuatilia Masuala ya Kodi
Baada ya BRELA:
Sajili TIN kupitia Tanzania Revenue Authority.
Fungua account ya benki ya kampuni.
Weka mfumo wa kumbukumbu za mapato.
Kama app itaanza kuingiza mapato, TRA itahusika moja kwa moja.
 
4: Tengeneza MVP (Minimum Viable Product)
Usianze na mfumo mkubwa.
Anza na:
Login
Registration
Dashboard
Features za msingi
Lengo ni kuthibitisha kuwa watu wanahitaji app hiyo kabla ya kutumia fedha nyingi.
Waanzilishi wengi hupoteza fedha kwa kujenga mfumo mkubwa kabla ya kupata watumiaji.


5. App Store na Play Store
Google Play Store
Utahitaji:
Developer Account
Ada ya usajili (one-time fee)
Privacy Policy
App icon
Screenshots
APK/AAB file
Kupitishwa kunaweza kuchukua siku chache.
Apple App Store
Utahitaji:
Apple Developer Account
Ada ya mwaka
Testing na quality checks kali zaidi
Apple huwa na ukaguzi mkali kuliko Google.
 
Light Saber Imetosha Sasa said:
Wazo + SRS
Business plan
Sajili kampuni BRELA
Pata TIN TRA
Saini NDA na Development Contract
Tengeneza MVP
Test na watumiaji
Weka Play Store/App Store
Anza marketing
Fuata leseni maalum kama sekta yako inazihitaji (TCRA, BOT n.k.)
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Kusajili kampuni wakati hajapata wateja? Sipingi mawazo yako ila sishauri mtu afanye chochote kabla ya kupata wateja. Akikosa wateja ile hela aliyotumia kwenye usajili ndo imeenda hivyo.
 
6: TCRA Inahusika Lini na Vipi +Wapi?(KWENYE NINI)
Tanzania Communications Regulatory Authority haihitajiki kwa kila app.
Mara nyingi TCRA huingia ikiwa:
Unatoa huduma za mawasiliano.
SMS gateway.
VoIP.
Streaming services.
Fintech fulani.
Digital content inayodhibitiwa kisheria.
Kwa app ya kawaida ya biashara, CRM, bakery, POS, e-commerce ndogo, mara nyingi huanza bila leseni maalum ya TCRA.
Ni vizuri kupata ushauri wa kisheria kulingana na aina ya app.

7. Kama ni Fintech au Malipo
Kama app:
Inahifadhi fedha za watu.
Inafanya money transfer.
Wallet.
Lending.
Savings.
Basi unaweza kuhitaji idhini za:
Bank of Tanzania
TCRA (wakati mwingine)
TRA
Hapa taratibu ni nyingi zaidi.
 
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