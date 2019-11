Kuna haja ya JamiiForums kujitathmini

HOJA HUJIBIWA KWA HOJA



Kwa nchi ambayo ina watu wengi ambao wamepata bora elimu au hawakupata elimu kabisa basi waliosoma wangetakiwa kuwa kipaumbele katika kuleta mabadiliko. Wakati naanza mwaka wa kwanza chuo, lecturer alisema “a university student must be able to try or provide a solution to arising or existing problems”.



Sasa wengi humu JAMII FORUMS ambao wanajiita wamesoma, inaonyesha bado elimu zao hazijawakomboa. Ndio maana leo tunaona kuna watu kazi zao kubwa humu ni kuharibu hoja za watu, kudhalilisha wengine, kukejeli, kudharau, kutukana, kuhamasisha watu wavunje sheria za nchi nk. Hawa watu wanajificha chini ya mwanvuli wa JAMII FORUM, binafsi ndio wanaoleta tafsiri mbaya kwenye macho ya serikali.



JAMII FORUM ingetakiwa iwe chombo cha kwanza cha kutuunganisha, hata kama tuna mawazo tofauti, ili serikali ione matatizo au changamoto ambazo zinatukumba Watanzania kupitia kwenye nyuzi zake (threads). Haimanishi mawazo ya mwenzako ni ya kupuuza, sasa kwa nini sheria za JamiiForums zisiwekwe na wanaohusika ili hichi chombo kiwe ndio mstari wa mbele kujenga, sauti ya wasioweza kusikika, kuelimisha, kusaidia wale wasiojua mwelekeo n.k.



Hoja nyingi ni za kubomoa, nashangaa na nitaendelea kushangaa kuona mtu anachekelea nyumba ya baba yake mzazi inaungua moto, wakati yeye mwenyewe analala kwa baba yake mzazi. Ndio wapumbavu wengi wanashangilia ndege kushikiliwa na serikali kupata hasara, haoni kama amechangia na ni kodi yake mwenyewe.



Maxence Melo asilewe na tuzo yake, anatakiwa ajitathimini kama ni kweli anafaa kujipa mwenyewe, na mawazo yake mazuri ya kutuunganisha, yasichafuliwe na wanasiasa za kubomoa. Natumia nafasi hii kama kijana kumpongeza sana tena sana na Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu. Nitafuria zaidi akilinda utu na maadili kama tulivyorithi kutoka kwa mababu na mabibi zetu na si kutugawanya kutokana na tofauti zetu. Nitafurahi sana kuona siku moja Raisi wa Tanzania akitoa tuzo kwa jamii forum, kulinda na kujenga vya kwetu wenyewe. Waanzilishi wa JAMII FORUM wasikubali kuwekwa kwenye siasa na kuwa ngao kwa wale wenye nia za kubomoa. Wazo hili ni wazo zuri sana na litabaki kuwa wazo zuri, isipokuwa tu mkilewa na siasa.



Je kweli jamii forum inaweza kuleta tofauti? Tofauti ambazo tunazizungumzia ni kumtukana Raisi? Wanasiasa kukejeli yale yanayofanya na serikali? Naamini kabisa kuwa kiongozi na kuheshimiwa si lazima ukalie kiti cha uraisi, wanasiasa wetu wengi ni wachafuzi na wanavutia matumbo yao wenyewe. Nimeona jinsi watu walivyopata hamasa kubwa kumchangia Mh Tundu Lissu, hata mie nilichanga kwa kidogo nilichokuwa nacho, sasa kimewashinda vipi wanasiasa hawa kuleta maendeleo? Hawawezi kuchangisha na kujenga mashule? Kuweka visima nchi nzima? mahospitali? Kuleta maendeleo yeyote? Hivi ukitaka kutekeleza ilani yako, huwezi kutekeleza bila kuwa ndani ya serikali? Tena kwa hela ambazo tungechangia kwa hiari yetu.



Watu wengi ambao wanasumbua huku na kudai hawana ajira wengi wao wamemaliza vyuo. Hawa ndio wasomi wetu wasioweza kuja na fikra za kujikomboa wenyewe, wanasubiri waajiriwe na serikali. Hata aliyeanzisha jamii forum angesubiri aajiriwe na serikali, asingetukutanisha hapa. Ujumbe wangu huu umfikie wale wenye busara zao ndani ya jamii forum na tusaidiane kujenga na si kubomoa. Mungu awabariki wa Tanzania wote, awape Amani na Upendo. MABADILIKO YAANZA NA WEWE NDANI YA NAFSI YAKO, KASHA YAFIKIE FAMILIA YAKO NA JAMII KWA UJUMLA. TOFAUTI ZETU HAZIVUNJI UMOJA AU UNDUGU WETU, TUSIMAME KWA SAUTI MOJA TUKISEMA…….



Mungu ibariki Afrika



Wabariki viongozi wake



Hekima umoja na amani



Hizi ni ngao zetu



Afrika na watu wake



Ibariki Afrika



Ibariki Afrika



Tubariki watoto wa Afrika



Mungu ibariki Tanzania



Dumisha uhuru na umoja



Wake kwa waume na watoto





Mungu ibariki



Tanzania na watu wake



Ibariki Tanzania



Ibariki Tanzania



Tubariki watoto wa Tanzania