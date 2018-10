Kumpata mwanaume sahihi ni kazi kuliko mwanamke sahihi..

Of course the hunter siku zote inabidi awe a step forward, bila hiyo atakufa njaa.



So mwanamme ana strategy nyingi sana za kumpata mwanamke. As long as yupo attracted na yeye basi he will give his all kumpata. Na haimaanishi anamtaka for life, Inawezekana for temporary use tu lakini atatumia njia.zozote kumpata mwanamke.



Sasa hapo maskini zetu sisi wanawake. Kuna mambo yanatutoaga roho. Tukianza na hela. Magari humo humo na vijizawadi. So mwanamme anatupia power of persuasion yake katika kuspend kwa mwanamke.



Anadanganya kipato, anaazima gari, anaweza fake life style yake aonekane classic man au anaweza hata kuchukua chumba cha mwenzie kukuaminisha kwamba maisha yake yapo vizuri wewe tu ndo haupo kwenye jigsaw puzzle yake. Sasa hapo wanawake wenye tamaa ndo huingia kingi.



Na kinachofata sote tunakijua. Heartbreak. Kumpata mwanamme sahihi ni mtihani sana, and especially kama wewe mwenyewe hujielewi and you don't listen to intuition as a woman.