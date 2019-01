Kumbe naweza kupata cheti cha Oxford university Uingereza na 4 yangu ya kuunga

Mzuqa wanaJF!



Dah aisee hii idea imenijia ghafla baada ya kufanya research mtandaoni.



Unajua ukiwa bado kijana nikutumia fursa ambazo ziko mbele yako kujenga CV ukiwa hai.



Japo sisi wabongo tunazaliwa na IQ zenye mushkel na utata uliokubuhu ila still bado kuna fursa za kutengua hizo mushkel na kufanya IQ integamae na iweze kuface daily life challenges.



Ni hivi. Oxford University ni taasisi kongwe na ya kugeshimika duniani. Ni vigumu sana kupata admishen ispokuwa una alama za hatari sana. Hata wale wanaomaliza siksi na straight As kutoka ilboru unakuta wakiapply Oxford bado wanatemwa tu.



Sasa mimi nimepata kaujanja flani. Nataka kwenda kusoma English course Oxford University kwa muda waa miezi sita hadi mwaka miitaala yao ni kama ya British kansel Oral and written. Baada ya iyo miezi sita nitapewa Cheti cha oxford.



Isitoshe sitaishia hapo nitafanya hivyo accross the atlatic kwenye prestigious universities kama John hopkins ambapo kuna vichwa vya NASA vilivyopeleka chombo cha new horizon anga za juu na mbali huko makazi ya ultimun Thule, Harvard aliposomea Obama Mark zugebeg, Yale, MIT na Stanford ambapo binti yake Bill Gates anasoma. Naingia na iyoiyo gia ya English as a second language nakupata vyeti vyenye chata ya the most prestious univesities in the world.



Hata nikifa naacha alama na evarlasting legacy.



NAKUWA MTU KATI YA WATU WALIOSHI NA WATU NA WALIONA WATU.



