Kumbe Hashim Rungwe ndio mwasisi nchini wa biashara ya magari used kutoka Japan!

Kumbe Hashim Rungwe ndio mwasisi nchini wa biashara ya magari used kutoka Japan!

The Mongolian Savage

The Mongolian Savage

JF-Expert Member
Joined
Jul 5, 2018
Posts
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Reaction score
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Mwenyekiti wa Chama cha umma Chauma Hashim Rungwe mzee wa ubwabwa inasemekana ndio mwasisi wa biashara ya kuleta magari mtumba used ama second hendi kutoka Japan.

Miaka hiyo ya 70 na 80 watanzania walizoea kuendesha magari mapya ama ambayo yana low milage. Hasa Peugeot ambazo zilikuwa assembled nchini ama Kenya.

Mzee wa ubwabwa akaona fursa na kuanza kuokota magari used kutoka japan na kuyaleta nchini.

Alikuwa na gereji yake yakifika anayarembesha nakuingiza sokoni.

Mzee Hashim Rungwe ni mtu poa sana hana shida na mtu na hana shida na system.

mrangi

Nyau de adriz
 
ShesRise_1 said:
Mambo ya ubwabwa hayo
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Ila huyu mzee ni mtu poa hana shida na yeyote. Ananiachaga hoi akiitishaga press conference na waandishi. Unakuta kwenye meza kila mwandishi ana sahani yake ya ubwabwa na yeye pia ana sahan yake. Wakishamaliza mahojiano wote wanafakamia.
 
The Mongolian Savage said:
Mwenyekiti wa Chama cha umma Chauma Hashim Rungwe mzee wa ubwabwa inasemekana ndio mwasisi wa biashara ya kuleta magari mtumba used ama second hendi kutoka Japan.

Miaka hiyo ya 70 na 80 watanzania walizoea kuendesha magari mapya ama ambayo yana low milage. Hasa Peugeot ambazo zilikuwa assembled nchini ama Kenya.

Mzee wa ubwabwa akaona fursa na kuanza kuokota magari used kutoka japan na kuyaleta nchini.

Alikuwa na gereji yake yakifika anayarembesha nakuingiza sokoni.

Mzee Hashim Rungwe ni mtu poa sana hana shida na mtu na hana shida na system.

mrangi

Nyau de adriz
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Bahari motors yah alikuwa mfanyabiashara mzuri tu
Siasa ilimvuruga akili

Ova
 
mrangi said:
Rafiki sana wazee alikuwa
Mzee wangu 95+ rtd gvmnt offcl ,mzee wa mjini ndy team ya kina Sykes &Co Ltd
Namtaniaga umebakia mwenyewe tu Don corleone

Ova
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Kama kumbukumbu zangu zipo sawa,hata hiyo Bahari Motors aliianzisha miaka hiyo ya 93/94

Sure Rungwe ni mtu poa sana,namjua vizuri sana enzi hizo.
 
mrangi said:
Rafiki sana wazee alikuwa
Mzee wangu 95+ rtd gvmnt offcl ,mzee wa mjini ndy team ya kina Sykes &Co Ltd
Namtaniaga umebakia mwenyewe tu Don corleone

Ova
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Kuna wakati magari yaliyotoka Japan miaka hiyo yalikamatwa na kurundikwa uwanja wa taifa, sijui yaliagizwa kinyume na taratibu, baadaye yakaachiliwa.
Enzi za Nyerere mambo yalikuwa moto.
 
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