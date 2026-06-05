Kumbe Hashim Rungwe ndio mwasisi nchini wa biashara ya magari used kutoka Japan!

The Mongolian Savage
JF-Expert Member
- Jul 5, 2018
- 9,207
- 20,374
Mwenyekiti wa Chama cha umma Chauma Hashim Rungwe mzee wa ubwabwa inasemekana ndio mwasisi wa biashara ya kuleta magari mtumba used ama second hendi kutoka Japan.
Miaka hiyo ya 70 na 80 watanzania walizoea kuendesha magari mapya ama ambayo yana low milage. Hasa Peugeot ambazo zilikuwa assembled nchini ama Kenya.
Mzee wa ubwabwa akaona fursa na kuanza kuokota magari used kutoka japan na kuyaleta nchini.
Alikuwa na gereji yake yakifika anayarembesha nakuingiza sokoni.
Mzee Hashim Rungwe ni mtu poa sana hana shida na mtu na hana shida na system.
mrangi
Nyau de adriz
Miaka hiyo ya 70 na 80 watanzania walizoea kuendesha magari mapya ama ambayo yana low milage. Hasa Peugeot ambazo zilikuwa assembled nchini ama Kenya.
Mzee wa ubwabwa akaona fursa na kuanza kuokota magari used kutoka japan na kuyaleta nchini.
Alikuwa na gereji yake yakifika anayarembesha nakuingiza sokoni.
Mzee Hashim Rungwe ni mtu poa sana hana shida na mtu na hana shida na system.
mrangi
Nyau de adriz