Kujiamini na kuwa na misimamo (self confidence and common stand) ni mtaji wa maendeleo ya mtu binafsi

Habari wana jf, kujiamini; ni kitendo cha kutokua na shaka juu ya kila unachokifanya, ulichofanya na unachotaka kufanya. NA msimamo; ni ile hali ya kutoruhusu mtu au kitu kingine kuingilia mambo yako aidha kwa maneno,vitendo au hisia.



Ili uweze kuwa na maendeleo mazuri katika jamii kwenye nyanja zote za kimaisha unatakiwa kua na misimamo na kujiamini, ambapo utakua na uwezo wa kuchambua vitu kwa umakini na kujua kipi ni bora ufanye, na kipi si sahihi uachane nacho.



Kwa maana hata pesa ni mtaji kwa ajili ya biashara kwa ajili ya maendeleo ila kama huna misimamo na kukosa kukiamini basi mtaji huo utazaa hasara na wala sio faida.



Yangu mimi ni hayo, ahsanteni na muwe na siku njema.