Kuilinda amani ya nchi ni suala la lazima la kila Mtanzania atayediriki kuichafua nchi na Rais ambae ndiye nembo ya nchi ashughulikiwe bila huruma

the truecaller said:



Hii mambo ya uminywaji wa demokrasia ni takwa la wanasiasa na wanaharakati mnaoishi kwa kutegemea NGO'S za wazungu ili mpate ruzuku na mpige maisha.



Wanyonge na wazalendo tuko huru tunafanya tutakalo, tunaenda tutakapo nk.



Maendeleo tunayaona bila chenga VIVA JPM



Sent using Uangalie vipaumbele vya msingi vya watanzania na sio kutuletea masuala ya demokrasia za kulishwa na wazungu na watanzania tunataka maendeleo ya vitu na huduma muhimu za kijamii.Hii mambo ya uminywaji wa demokrasia ni takwa la wanasiasa na wanaharakati mnaoishi kwa kutegemea NGO'S za wazungu ili mpate ruzuku na mpige maisha.Wanyonge na wazalendo tuko huru tunafanya tutakalo, tunaenda tutakapo nk.Maendeleo tunayaona bila chengaVIVA JPMSent using Jamii Forums mobile app Click to expand...

Wewe ni mhujumu uchumi na mtakatishaji fedha, si bure. It's when you have brain, then you can write sensible contents