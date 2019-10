Kuenea kwa Uislamu Ulaya kuna uimarimarisha zaidi Ukristo

Jokajeusi said: Uislamu hautaenea kwa maneno bali kwa mikakati.



Waislam hawana mikakati wapo wapo kama mazombi. Waislam ni kama Waafrika tuu. ni tabaka Tawaliwa. Waislam ni kama wanawake. Ni tabaka tawaliwa. Wao wataishia kupiga mdomo tuu lakini hawana sera wala mikakati.



Sasa wao wanaenda wekeza huko Ulaya kwenye zero population growth wakati wenzao wanakuja kuwekeza Afrika.



Afrika ndio ingepaswa iwe Target yao. Hata hivyo wao wakienda huko Ulaya wanaenda kwa njaa zao sio kwa mipango ya kueneza dini. Mtu mwenye njaa hana mipango. Hana mikakati yoyote.



Waislam ni tabaka tawaliwa ni kama Waafrika na Wanawake tuu. Watapiga kelele kupitisha muda. Walianza wazazi wao sasa ni zamu yao. Nao watapita watakuja watoto wao. Ila hakuna watakalobadili lolote.



Watabaki kutawaliwa. Zitaanzishwa asasi, Mashirika, Midahalo ya kuwatetea lakini hawatafika popote kama moshi wa sigara unaopotea usoni mwa wavutaji ambao ndio hao hao.



Binafsi tabaka tawaliwa nalichukulia kama Swala tuu au panya anayetaka apambane na Paka.



Namsubiri hapa Faiza Foxy na Zurri waje na mapovu yao. Ila wenyewe wanajua wao ni tabaka tawaliwa. Na itabaki hivyo kama walivyoikuta kwa Babu zao.



Nalog Off Click to expand...

Google maneno haya:- what is the fastest growing religion in the world?"Ukipata majibu yake uje utueleze hapa kama wewe kweli ni shujaa.NB, utafiti huo wa kujua; the fastest growing religion in the world, haukufanywa na Waislamu bali umefanywa na Wakristo wenyewe.Qur'an imesema;-- إذا جانصر الله و الفتح و رايت الناس يدخلون في دين اللهافواجاYaani: Utakapofika msaada wa Allah na ushindi, Na utawaona watu wakiingia katika dini ya Allah makundi-makundi. (110: 1-3).Kwahiyo, hata atokee mpinzani wa aina yeyote kupinga atakuwa anapoteza muda wake bure kwani ni lazima maneno ya Allah yatatimia tu na huu ndiyo mwanzo wa kutimia kwake.