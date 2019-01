Kuelekea 21/1/19: What is The Best Way Forward?. Spika Afute Wito wa CAG na Kuomba Radhi, Ang’oke, CAG Ajibu Mapigo Atolewe Kafara, Bunge...Livunjwe!

Wanabodi

Kama kawaida yangu kunapotokea mitanzuko kati ya kauli za viongozi, sheria na katiba, watu wote wenye mapenzi mema na taifa hili lazima wajiulize what will happen hiyo tarehe 21/1 maana tayari kuna kila dalili ya the clash of Titanic kati ya sheria na katiba kuhusiana na CAG kuuzungumza ukweli kuhusu Bunge letu, Spika kumuita CAG kuhojiwa kwa kutumia mamlaka yake kisheria, wakati CAG ana kinga ya kikatiba ya kutohojiwa na yeyote zaidi ya mahakama.



Wiki hii inayoanza leo ni very crucial na lolote kati ya mambo matatu haya linaweza kutokea kuepusha shari.



Nimesema kuepusha shari kwa makusudi kabisa kwa sababu Spika anajihesabu yuko right kumuita CAG kwa sababu hivyo ndivyo sheria inayompa mamlaka inavyotamka kuwa anaweza kumuita mtu yoyote, hii inamaanisha hata rais. Wakati kinga ya CAG kutohojiwa iko kwa mujibu wa katiba. Hivyo tayari hapo kuna mgongano wa sheria na katiba ambayo hii tuu peke yake tayari ni shari.



Kunapotokea mgongano kati ya sheria na katiba, katiba ndio the supreme, hivyo kisheria kinga ya CAG kutohojiwa ni kubwa kuliko sheria inayompa mamlaka Spika kumuita yoyote kumhoji.



Kufuatia hali hii, wiki hii kuna either or

1. Spika ataitisha press conference nyingine kuufuta ule wito wake kumuita CAG baada ya kushauriwa na Mwanasheria Mkuu, na pia ataitumia fursa hiyo kumuomba radhi CAG kumuita kwa vitisho vya kumleta kwa pingu, hivyo mtanzuko huu utakuwa umemalizika rasmi, kitakachofuata ni kama ni kweli kauli ya CAG kuliita Bunge dhaifu kumelidhalilisha Bunge, then atashughulikiwa na mamlaka yake ya nidhamu. Kama ni kweli Bunge ni dhaifu, then hakuna jinsi ni lazima Spika ang’oke kukubali responsibility hata sii yeye. Vingozi kibao wamejiuzulu kukubali kuwajibika, hivyo Spika akubali tuu kuwajibika kulinusuru Bunge.



2. CAG baada ya kupokea barua rasmi ya wito wa Spika, ofisi yake itaijibu rasmi barua hiyo kwa kuweka bayana kuwa CAG hawezi kufika mbele ya kamati na wataweka vifungu vya kinga ya CAG kwa mujibu wa katiba. Hapa Spika atakuwa amejeruhiwa vibaya na kitachofuata ni ama akubali mwenyewe kuwajibika kwa kujiuzulu kwa kuita watu ambao hana uwezo nao kwa kuwatishia pingu au hatua za kumshungulikia kwa mujibu wa mamlaka yake ya nidhamu zitafuatia. Ila Ofisi ya CAG itakuwa imetayarisha nondo zote za ukweli wa udhaifu wa Bunge letu ambazo zikiwekwa hadharani ndipo Kiukweli Bunge litadhalilika na rais atakuwa hana jinsi bali kulivunjilia mbali Bunge dhaifu.



3. Ili kulinda heshima ya Spika, na hadhi ya Mhimili wa Bunge, CAG atashauriwa akubali aende Dodoma na kukubali kuitika wito licha ya kuwa na kinga ya katiba kwa CAG kutohojiwa na yeyote. Hapo Dodoma CAG atasema wazi kuwa ameitika wito kiheshima tuu lakini kamati ya Bunge haina mamlaka kumuhoji, lakini kwa vile the bone of contention ni kauli yake aliyoitoa kule UN kuwa Bunge letu ni dhaifu, atakiri kuiitoa kauli hiyo na ataeleza ukweli bayana wa udhaifu wa Bunge letu ambao pia sasa atauweka rasmi kwenye Ripoti ya CAG ya mwezi April, 2018, ibaki kazi moja tuu kwa rais ama kuruhusu Bunge lijirekebishe kuondoa udhaifu wake ikiwemo kuondolewa rasmi kwa Spika, rais alivunje Bunge au CAG aindolewe kwa kosa la kusema ukweli kuhusu udhaifu wa Bunge letu.



Hivyo mwisho ya sakata hili ni ama Spika, ama CAG ama Bunge!. Ila kwa umasikini huu, naona uamuzi utakuwa ni ama kufanya the right thing kwa udhaifu kwenye Bunge letu uondoke, au kumtoa kafara GAG kumnusuru Spika na kulinusuru Bunge.



Jumatatu Njema.



