Kudhulumiwa, kuibiwa na kutapeliwa kunauma balaa unaweza ukaua mtu

Kazanazo said: Alooh hapa nilipo nahitaji ushauri nasaha kabla sijafanya maamuzi magumu. Ni laki 3 ila naiona kama milioni ukizingatia nipo kipindi kigumu nafsi haitaki kumuachia Mungu uuuuuwwwwwih!!!! Click to expand...

Duh uwa inauma balaa sema watu uwa hawajui tu wanayemfanyia ivyo anapitia situation gani,mi kuna mfanyakazi mwenzangu miyeyusho sana namdai 140k yangu huu ni mwezi wa 3 anaruka ruka tu kunilipa nikama ananipuuza na mshahara kila mwezi anapata na per diem za safari amepokea zaidi ya 1m