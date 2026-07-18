Kudhulumiwa, kuibiwa na kutapeliwa kunauma balaa unaweza ukaua mtu

Acha tu kiongozInaumiza sana, kuna fala alikuja dukani akakopa vitu vya 65k, mpaka leo hajalipa yani yule mwamba popote alipo.......................
We unazungumzia buku, mi jero tu nilimvujisha mtu michuzi😂Mimi hata buku ukinidhurumu Kisha uonyeshe kibuli asee lazima tuzipige TU. Heri uwe mpole na hekima sio u babe.
Pole sana
Yule manz wako alikubali kujiingiza kwenye utafutaji au naye amekuw sehemu ya changamoto unazopitia?Alooh hapa nilipo nahitaji ushauri nasaha kabla sijafanya maamuzi magumu. Ni laki 3 ila naiona kama milioni ukizingatia nipo kipindi kigumu nafsi haitaki kumuachia Mungu uuuuuwwwwwih!!!!
Hivi mdada au mmama akichukua pesa yako halafu kwenye kulipa akawa na viswahili vingi, huwa wana expect mtamalizana kwa kutongozana na kuvuana kyupi au issue huwa ni nini haswa?Pole😢 hakuna pesa ndogo
Hapana yule nishaachana naeYule manz wako alikubali kujiingiza kwenye utafutaji au naye amekuw sehemu ya changamoto unazopitia?
Wewe mwambie akulipe pesa full stop ikibidi mpeleke kwenye sheriaHivi mdada au mmama akichukua pesa yako halafu kwenye kulipa akawa na viswahili vingi, huwa wana expect mtamalizana kwa kutongozana na kuvuana kyupi au issue huwa ni nini haswa?
Kwa hiyo mzigo wako umemuachia nani bwashee?Hapana yule nishaachana nae
Nlimhurumia tu nikasema nimkwamue kwenye changamoto yake. Mimi nipo Dar, yeye yupo Arusha. Hata sheria inaweza isiwe na msaada sana.Wewe mwambie akulipe pesa full stop ikibidi mpeleke kwenye sheria
Tumebadilishaba na smart kitochiKwa hiyo mzigo wako umemuachia nani bwashee?
Duh uwa inauma balaa sema watu uwa hawajui tu wanayemfanyia ivyo anapitia situation gani,mi kuna mfanyakazi mwenzangu miyeyusho sana namdai 140k yangu huu ni mwezi wa 3 anaruka ruka tu kunilipa nikama ananipuuza na mshahara kila mwezi anapata na per diem za safari amepokea zaidi ya 1mAlooh hapa nilipo nahitaji ushauri nasaha kabla sijafanya maamuzi magumu. Ni laki 3 ila naiona kama milioni ukizingatia nipo kipindi kigumu nafsi haitaki kumuachia Mungu uuuuuwwwwwih!!!!
wanawake vitu vya wanaume uwa wanaona ni haki zao ndo jamii za kiafrica tulivyolelewa ivyo na ukimnyima au kumdai anaona kama anaonewa na anaweza kukukasirikia kabisaWewe mwambie akulipe pesa full stop ikibidi mpeleke kwenye sheria
Mwache akasirike ila akulipewanawake vitu vya wanaume uwa wanaona ni haki zao ndo jamii za kiafrica tulivyolelewa ivyo na ukimnyima au kumdai anaona kama anaonewa na anaweza kukukasirikia kabisa