Kudhulumiwa, kuibiwa na kutapeliwa kunauma balaa unaweza ukaua mtu

Kudhulumiwa, kuibiwa na kutapeliwa kunauma balaa unaweza ukaua mtu

Nishadhulumiwa,mtu akajenga,akaoa,akazaa,wakaachana,akapoteza nyumba ktk divorce.
Kavurugwa,kafulia sina tena hasira nae anatia huruma
 
Kazanazo said:
Alooh hapa nilipo nahitaji ushauri nasaha kabla sijafanya maamuzi magumu. Ni laki 3 ila naiona kama milioni ukizingatia nipo kipindi kigumu nafsi haitaki kumuachia Mungu uuuuuwwwwwih!!!!
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Yule manz wako alikubali kujiingiza kwenye utafutaji au naye amekuw sehemu ya changamoto unazopitia?
 
BORNNAGAIN said:
Hivi mdada au mmama akichukua pesa yako halafu kwenye kulipa akawa na viswahili vingi, huwa wana expect mtamalizana kwa kutongozana na kuvuana kyupi au issue huwa ni nini haswa?
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Wewe mwambie akulipe pesa full stop ikibidi mpeleke kwenye sheria
 
Kazanazo said:
Alooh hapa nilipo nahitaji ushauri nasaha kabla sijafanya maamuzi magumu. Ni laki 3 ila naiona kama milioni ukizingatia nipo kipindi kigumu nafsi haitaki kumuachia Mungu uuuuuwwwwwih!!!!
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Duh uwa inauma balaa sema watu uwa hawajui tu wanayemfanyia ivyo anapitia situation gani,mi kuna mfanyakazi mwenzangu miyeyusho sana namdai 140k yangu huu ni mwezi wa 3 anaruka ruka tu kunilipa nikama ananipuuza na mshahara kila mwezi anapata na per diem za safari amepokea zaidi ya 1m
 
ShesRise_1 said:
Wewe mwambie akulipe pesa full stop ikibidi mpeleke kwenye sheria
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wanawake vitu vya wanaume uwa wanaona ni haki zao ndo jamii za kiafrica tulivyolelewa ivyo na ukimnyima au kumdai anaona kama anaonewa na anaweza kukukasirikia kabisa
 
RoadLofa said:
wanawake vitu vya wanaume uwa wanaona ni haki zao ndo jamii za kiafrica tulivyolelewa ivyo na ukimnyima au kumdai anaona kama anaonewa na anaweza kukukasirikia kabisa
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Mwache akasirike ila akulipe
Kama anataka kukupa k akauze huko aje akulipe hela yako
 
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