Kubenea ndiye mwanaCHADEMA pekee aliyeweka wazi kutokubaliana na Mbowe

Sanduku linaongea vipi! Kuwa mkweli



Mmemfanyia hujuma Mzee sumaye, now it seems you will pay it



Vijana wa Mbowe wametoka kinondoni wameweka kambi kibaha for the aim kummaliza sumaye kisiasa



Wamefanya uhuni hotelin Mzee hajui kinachoendelea! Is this fair?



Mafiosoo Mbowe his time is over, Cecilia mwamba is our best candidate



Tutamtoa tu ofisni hatutaogopa wale vijana wake wa kinondoni,



Trust me huu Uchaguzi tutazipiga for the sake of democracy and end up dictatorship in Chadema



Cecilia mwamba is going to make upset down



This time your finished