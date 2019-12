Kuanguka kwa Liverpool kutaanzia boxing day

And the rest will be historyIn my opinions EPL champion this season is either Manchester city or Leicester cityLiverpool INA mechi ngumu sita mfululizoKatikA mechi hizo sita atapoteza tatu na kushinda mbili na sare mojaAtapiteza points kumi na moja ndani ya mechi sitaHii itamtoa kwenye mbio za ubingwaNiliangalia mechi ya Liverpool na flamingo ukweli ni kwamba wachezaji wa Liverpool wanechoka sana hawana tena pumzi hasa keyplayersHawana tena Yale makali ya msimu ukiyopitaI'm not playing bad card ila Liverpool hawezi uchukua ubingwa wa EPLUkizingatia kikosi cha Liverpool ni injury prun kwa 92%Sent using Jamii Forums mobile app