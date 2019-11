Kuanguka kwa Demokrasia Tanzania: Umagufuli na mabadiliko yasiyo na baraka za Watanzania

I am very sorry sikubaliani na ww hata kidogo, ushauri wako una chembe chembe za uchadema, unaposema umagufuli in English is Magulification sasa hebu google upate majibu yako kutoka kwa mmoja wa wasomi bora kabisa Africa. Acha mimi nikushauri ondoa uchadema kichwani mwako na ukubaliane na mimi this country or any country in Africa wanahitaji umagufuli you hate it or like it but Magufuli is the best president this country has ever had.



Ni Rais anaethubutu na amefanya makubwa mengi and of course ana mapungufu yake but mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Sasa hebu turudi kwa the so called demokrasia. Hivi ww unaielewaje demokrasia? Hivi vyama vya upinzani kila siku wanapiga kelele demokrasia inabakwa lakini wanasahau wabakaji wakubwa ni wao.



Hakuna demokrasia yoyote vyama vya upinzani kuna udikteta wa hali ya juu but you don’t see that, Leo kuna kesi ya mkulima kuhusu ukomo wa urais antaka katiba itafsiriwe lakini ACT pamoja na TLS (chama kipya cha upinzani) wamejiunga all they want is to make sure mahakama haiondoi ukomo wa rais but at the same time upinzani wao ruksa kukalia viti vyao for as long as they want. My question to you now hivi kweli unaamini kuna demokrasia ya kweli upinzani especially ACT and chadema???



If your answer is yes then you don’t know what does democracy mean. Tatizo kubwa upinzani ni ubinafsi na wanafanya mambo mengi yasyostahili kama udikteta wa wazi kabisa lakini bahati mbaya mazwazwa kama wewe hamuoni, leo hii magufuli akitaka kufanya mchakato wa kuondoa ukomo wa urais OMG Hiyo kelele itasikika dunia nzima, so please upinzani nendeni shule demokrasia sio maandamano, demokrasia ya kweli ni lazima iwe na ukomo wa uongozi sasa hivi bongo unfortunately hatuna vyama vya upinzani bali tuna makampuni binafsi yanayojiita opposition’s kumbe ni mafisadi. La mwisho watanzania tuwe na shukurani kwa JPM kafanya mengi makubwa na sikatai ana mapungufu yake kama binadamu wengine but i do know mazwazwa wengi kazi kuwaelimisha but we won’t give up.