Kuachana na Siasa nakuja kivingine kupitia Vitabu nilivyosoma 2019: ntawalisha maarifa

Nimesoma vitabu 17 Mwaka 2019 nimepata maarifa kadhaa tutagawana hapa na kuelekezana kistaarabu1.The Black mass-John le Carré: huyu mwandishi anaelezea kwamba kabla ya uvamizi Wa Iraq America walijua fika kwamba hakukuwa na Silaha za Nyukilia ndani ya Iraq ilikuwa ni mbinu ya america kuiangamiza Iraq na utawala wa kiislamu2.Travel Into Bhokara - Alexander Bune,Mwandishi anaeleza (Alexander Bune Mwingeleza) alivyosafiri karne ya 19 kupeleleza maeneo ya Bhokara Asia, mpelelezi huyu alizijua lugha sana, siyo kama mpelelezi wa awali Lawrence huko Uarabuni, ambaye hakuwa mzuri kwenye Lugha, Kitabu kinaelezea uingiaji Afghanistan, na maeneo ya Pakistan.upelelezi ndani ya Peshawar mpaka bhakara, ni kazi kubwa ya kiutafit na intelijensia ilofanyika.kitabu kinaeleza maajabu Aliyoyaona kupitia upelelezi wake.3.The Insurrection in Mesopotamiaby Aylmer HaldaneKitabu kinaeleza kuwa matatizo tunayoyaona sasa hivi ndani ya Mashariki ya kati hasa irak hayana tofauti na yalivyoibuka mwanzo (Shia uprising)Hivyo waingereza na Wamarekani ndo awakuwa wabunifu na wajuzi kuwa hakuna kilichobadilika, ila ni Nyakati tu4.The Tartar Steppeby Dinno BuzzatiMwandishi anaeleza jinsi waitaliano walivyoji mwambafy kuwa wao wanaweza kila kitu kwenye ujasusi lakin walikuja kugundua sivyo, anaeleza chamgamoto wanazopata maspy5.The Future Energy-Scientific America, Earth wind and Fire6.The Christian Science monitor7.Deep Space mysteries -Astronomy8.the Fantasy and Science Fiction9.Luxembourg Innovation is out of this world10.horisont 1987 Estonia based Scientific America11.Physics Today , The search for magnetic monopoles12. Self Tough Robots-Scientific America,13. Are you a Hologram? - Scientific America,14. Whose water is It, Anyway, Taking water into public hand15. click here to Kill -Harper's16.Rough Magic: Riding the World's Loneliest Horse Race17.I miss you when i BlinkBritaniva