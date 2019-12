Kombinesheni ipi ya wachezaji unaikubali katika soka?

Iniesta ananoga sana akicheza na xavi pale midfield wanakuwa maboss wa mechi husika they can dictate the game whatever way they like yaani zile Pasi fupi fupi huku wanasogelea goli la mpinzani.Ukisikia timu imepiga Pasi 970 ujue xavi kapiga 670. Acha watu wazeeke tu.Sent using Jamii Forums mobile app