KKKT waraka wa Xmas: Kama unampenda Mungu huwezi kumtesa mwanadamu mwenzio, na kuwanyima Uhuru wa Kikatiba wa kukutana

I have a very serious concerns with this Bishop, kila mahubiri yake yana direct connection na siasa na hasa kuponda utawala wa awamu ya tano!Nafikiri ni too much politicians than gospel preacher! Sawa siasa ni sehemu ya gospel but to him is too much bana! Tusiponde tu maaskofu wanaosifia tu serikali bila kukosoa, tuwe macho pia na maaskofu wakosoaji tu! Mbaya zaidi madhabahuni!Kama umejaa mahaba ya kisiasa na vyama hutonielewa!!