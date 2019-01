Kiukweli kabisa, DC Jerry Murro, yuko vizuri!, ni visionary leader mwenye vision, mission, uwezo na kipaji. Anastahili kuwa RC, atakuwa kama Mtaka!.

Pascal Mayalla said: Wanabodi,



Japo namfahamu Jerry Muro akiwa mtangazaji wa TV na nilimuona kama bishoo fulani tuu, hivyo alipoteuliwa DC, nilidhani atapeleka ubishoo kwenye u-DC kumbe huyu jamaa, Jerry Morro yuko vizuri, ni visionary leader mwenye uwezo, ana vision na mission to accomplish, ameonyesha uwezo, kipaji cha uongozi, na sasa anastahili kuwa RC, na akiwa, atakuwa kama RC Antony Mtaka, ambapo nadhani hawa jamaa watendaji wazuri wote kwenye u DC na u RC, wanastahili kuingia Bungeni kumsaidi rais kwa karibu zaidi ndani ya cabinet ya 2020.



Tangu ameteuliwa DC, leo ndio kwa mara ya kwanza nimemuona na kumsikiliza anafanya nini Arumeru, kiukweli kabisa this guy is dam good!, ni mbunifu, ni mfuatiliaji, ni mtendaji sio tuu ni mtoa maagizo, bali mpima matokeo ya utekelezaji.



Amesema alipofika Arumeru, alikuta kuna tatizo kubwa ardhi, akatolea mfano kuna mgogoro wa kiwanja baina ya wajane wawili wa mume mmoja uliodumu kwa miaka 18 bila mashamba kulimwa, sasa amewapatanisha, wamepatana, wameshikana mikono na kukumbatiana, sasa mgogoro huo umemalizika rasmi na mashamba sasa yanalimwa.



Wale wenye nafasi angalie TBC saa hii, Jerry yuko hewani anatiririki, kiukweli kabisa I'm very impressed by hisi vision ya Arumeru anayoitaka.



Wakipatikana ma DC kama huyu 10, wakafanywa kuwa ma RC, tutapata kina Antony Mtaka wa kutosha!.



Kwa haya Jerry anayoyafanya Arumeru, kiukweli Mhe. Joshua Nasari, ama aunge mkono Juhudi kwa kujiunga nao, ama atafute shughuli nyingine ya kufanya past 2020.



Paskal of the people sikutarajia hili kutoka kwako.Moja, kill kiongozi kwa maana ya DC au RC wore ukiwasikioiza wanayo mipango, maono na vision jinsi wanavyotaka mkoa au wilay I we lakini wore wanakosa strategies za kuyafikia wanayoyatamani. Lakini pale wanakuwa na strategies zinakosa ushirikishwaji hivyo utekelezaji unakwama.Mfano mizuri Muangalie Mh. Makonda na suala la usafiri kwa walimu, usafi wa jiji, n.k hakuna ushirikishwaji.Pili, Mkuu was Wilay au Mkoa Hana fungu lolote wenye mafungu ni wakurugenzi was wilaya. Hivyo Kama mipango yao haiendani na mipango ya ofisi ya mkurugenzi, hizo vision na mission zao zinakuw political statement to hazitafanyiwa kazi. Maana hakutakuwa na bugdet ya utekelezaji.Hivyo mipango yao maono yao Kama haitakuwa streamlined kwenye budget za serikali ni sure tu. Ataishia kusuhisha wajane, kutatua migogoro ya mipaka ya wanafamilia na sio Jambo la maendeleo kwa wilaya kwa ujumla.Ushauri: maDC na RC Kwanza washirikishe mfumo was utendaji kazi na kufanya kazi kulingana na mifumo iliyopo ili kuleta maendeleo endelevu lakini pia shirikishi.Matamko tu hayatoshi na kufanya kazi Kama mtu badala ya taasisi hakutafikisha pale tunapotaka watu wetu wafike.