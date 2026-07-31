Kitoweo ( nyama ) cha kulisha wanafunzi UDSM kila siku milo miwili bure kilitoka wapi?

Kitoweo ( nyama ) cha kulisha wanafunzi UDSM kila siku milo miwili bure kilitoka wapi?

UDSM mbali Sana miaka hiyo Pugu watu walikula na kuku shuleni, kule kaskazini shule ilikuwa Hadi na bwawa la kuogelea..sema ni miaka hiyo ya kitambo ambapo bado nchi ilikuwa haijachangamka, unasafiri kutoka Moshi Hadi Dar mnakaa siku kibao njiani kama mnatembea Kwa mguu vile, mkoloni kuna aliviacha Leo ukisimuliwa ni ndoto...
 
Hata kama ilikuwa kweli, idadi yao ilikuwa ndogo sana kiasi kwamba wanachuo walikuwa wakifahamiana mathalani Hayati Baba wa Taifa aliweza kuchukua bakora yake na kwenda pale kwenye mti wa Mdigirii na kuwanyuka vijana walipolilia Blueband kwenye mikate, ng'ombe mmoja wawili siyo tatizo kwao ila tatizo nililoliona ni namna walivyoamua tukopeshwe tulipe kwa riba na Makati mengine ya dhuluma kama Value retention fees, penalties n.k. Mkopo ulisukwa kisanii kuhakikisha mnufaika anaulipa mpaka anasahau alianza kulipa lini.

Shukrani kwa Mwendazake JPM, aliongeza asilimia kutia 7%-15% angalau deni likapungua.....
Hawa jamaa wana roho mbaya sana.......walichora mistari kuhakikisha wao kulipa hakuwagusi ila kunatugusa Mimi na wewe, ndiyo wanaotutaka tuwe wazalendo, ndiyo walioonja keki ya Taifa huku Mimi na wewe tukiokota vipande vilivyoangushwa na kukimbizwa eti tumeazimwa vipande hivyo, aisee!..

Nimekumbuka,wakati huo Tanganyika Packers palokuwa ni "Cow way" siyo leo panaitwa Kawe. Palikuwa na kiwanda cha kusindika nyama hapo na inasemekana hata kipindi cha vita vya Uganda wanajeshi wetu walipatiwa nyama kutoka hapo.
.........it was possible..
 
Zamani unayoisikia ni ile shule kwanza zilikuwa za kuhesabika mwanafunzi akishinda hata nauli analipiwa na serikali kwenda shule na kurudi nyumbani shule zinapofungwa, wakati huo wanahitimu darasa la 7 watu 50 kafaulu mmoja kwenda tobara boys au pugu, sasa wanafunzi wa chuo kikuu unafikiri walikuwa wanasoma wangapi?
 
Sweet16 said:
Zamani unayoisikia ni ile shule kwanza zilikuwa za kuhesabika mwanafunzi akishinda hata nauli analipiwa na serikali kwenda shule na kurudi nyumbani shule zinapofungwa, wakati huo wanahitimu darasa la 7 watu 50 kafaulu mmoja kwenda tobara boys au pugu, sasa wanafunzi wa chuo kikuu unafikiri walikuwa wanasoma wangapi?
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Mpaka mwaka 1986 chakula pale UDSM kilikuwa bure. Nadhani mambo yalianza kubadilika baada ya huo mwaka japa sina hakika
 
Mvinyo mpya said:
Kwani wanyama hawakuwepo ? Au point yako ni nini?
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Point ni kujifunza tu. Najua wanyama walikuwepo. Napenda kujua tu supply chain ilikuwa ya namna gani maana ni nyama nyingi kuwalisha watu zaidi ya 3,000 milo miwili kila siku.
 
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