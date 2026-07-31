Kitoweo ( nyama ) cha kulisha wanafunzi UDSM kila siku milo miwili bure kilitoka wapi?

Hata kama ilikuwa kweli, idadi yao ilikuwa ndogo sana kiasi kwamba wanachuo walikuwa wakifahamiana mathalani Hayati Baba wa Taifa aliweza kuchukua bakora yake na kwenda pale kwenye mti wa Mdigirii na kuwanyuka vijana walipolilia Blueband kwenye mikate, ng'ombe mmoja wawili siyo tatizo kwao ila tatizo nililoliona ni namna walivyoamua tukopeshwe tulipe kwa riba na Makati mengine ya dhuluma kama Value retention fees, penalties n.k. Mkopo ulisukwa kisanii kuhakikisha mnufaika anaulipa mpaka anasahau alianza kulipa lini.



Shukrani kwa Mwendazake JPM, aliongeza asilimia kutia 7%-15% angalau deni likapungua.....

Hawa jamaa wana roho mbaya sana.......walichora mistari kuhakikisha wao kulipa hakuwagusi ila kunatugusa Mimi na wewe, ndiyo wanaotutaka tuwe wazalendo, ndiyo walioonja keki ya Taifa huku Mimi na wewe tukiokota vipande vilivyoangushwa na kukimbizwa eti tumeazimwa vipande hivyo, aisee!..



Nimekumbuka,wakati huo Tanganyika Packers palokuwa ni "Cow way" siyo leo panaitwa Kawe. Palikuwa na kiwanda cha kusindika nyama hapo na inasemekana hata kipindi cha vita vya Uganda wanajeshi wetu walipatiwa nyama kutoka hapo.

.........it was possible..