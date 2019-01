Kitendo cha China kupeleka Chombo mwezeni kimewashtusha sana wazungu

Lun



Luna 2 by USSR ilifika kwa lunar surface 1959. Wewe unafika leo? Challenge pekee ya huko far side ya moon ni communication to earth. Walichokifanya Chinese ni kutumia satellite waliyoipeleka mwezi May kwaajili ya ku-relay info fro the far side to earth.. kitu ambacho kwa space colonisers ni kidogo sana..



By the way, taarifa zote walizonazo Wachina kuhusu lunar difficulties.. cretors.. difficulties with communications on the far side etc wanazipata kwa Wazungu..



Hongera zao but Muzungu yupo level zingine.