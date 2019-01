Kisheria muswada huwa haupingwi mahakamani

Wanajamvi salaam.Lengo langu siyo kuchallenge uwezo wa wanasheria wasomi waliopeleka kesi mahakamani kwa ajili ya kupinga muswada wa mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa.Na niweke wazi pia kwamba sina maslahi yoyote kwenye hili swala mbali ya uananchi wangu na uelewa wangu wa kisheria tu wa mambo haya."A good lawyer is the one knows where to find law". Anonymous1. The Basic Rights and Duties Enforcement Act ya 1994 sheria inayotoa muongozo wa jinsi ya kuenforce bill of rights yaani Ibara ya 12 hadi 29 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano Wa Tanzania inasema kwamba mahakama kuu itatupilia mbali shauri lolote lililofunguliwa ambalo sheria imeliwekea utaratibu wa jinsi ya kurekebisha au kuredress.2. Pia sheria hiyo hiyo inasema mahakama kuu itatupilia mbali kesi yoyote inayopinga muswada wa sheria eti kwa sababu tu muswada husika kama ukipita utaathiri haki zilizomo kwenye bill of rights yaani article 12 hadi 29 of URT Constitution.Section 8 ya The Basic Rights and Duties Enforcement Act of 1994 herein bellow"8.-(1) The High Court shall have and may exercise originaljurisdiction-(a) to hear and determine any application made by anyperson in pursuance of section 4;(b) to determine any question arising in the course of thetrial of any case which is referred to it in pursuance ofsection 6, and may make such orders and give directionsas it may consider appropriate for the purposes ofenforcing or securing the enforcement of any of theprovisions of sections 12 to 29 of the constitution, to theprotection of which the person concerned is entitled.(2) The High Court shall not exercise its powers under thissection if it is satisfied that adequate means of redress for thecontravention alleged are or have been available to the personconcerned under any other law, or that the application is merelyfrivolous or vexations.(3) The High Court shall dismiss every application broughtunder this Act which it is satisfied is brought only on the grounds thatthe provisions of sections 12 to 29 of the Constitution are likely to becontravened by reason of proposals contained in any Bill which, atthe date of the application, has not become a law.Cap. 310R.E. 2002(4) For the avoidance of doubt, the provisions of Part VII ofthe Law Reform (Fatal Accidents and Miscellaneous Provisions) Act,which relate to the procedure for and the power of the High Court toissue prerogative orders, shall not apply for the purposes of obtainingredress in respect of matters covered by this Act."Kwa maoni yangu kesi hii iliyofunguliwa kupinga muswada wa mabadiliko ya sheria ya vyama vya kisiasa inaangukia hapa na inaweza kutupiliwa mbali kwa maana hiyo. Kwa sababu:1. Vyama vya upinzani vinao uwezo wa kupeleka marekebisho ndani ya bunge au wabunge wengine na muswada huo ukaboreshwa kuredress the situation.2. Itakuwa ni sawa na kupiga ramli kuamini kwamba muswada huu utapitishwa kama ulivyo na bunge na kwamba utatiwa saini na Rais na kuwa sheria.Mwisho kama muswada ukipita na kuwa sheria unaweza kupingwa kirahisi mahakamani na vifungu vinavyokiuka haki za binadamu vikatupiliwa mbali. Zipo sheria nyingi sana ambazo vifungu vyake vilitangazwa kuwa batili na mahakama baada ya kupingwa mahakamani.Nakaribisha mjadala na nipo tayari kukosolewa kwa hoja za kisheria.Sent using Jamii Forums mobile app