Kipindi unachezea ujana wako na Wahuni, weka akilini kwamba hakuna mwanaume anayeoa Scraps

Hivi nyie wanawake akili zenu huwa mnaacha wapi? , bila kupepesa macho hapa.



Mwanamke unafika umri wako wa dhahabu, let's say between 16 to 25 years old.

Kipindi hiki ndio unakuwa kwenye ubora wako, na unakuta anakuja mwanaume mstaalabu, anakupenda kwa dhati, na anataka kuanzisha familia na wewe. But what do you do? Kazi yenu ni kuwagaia penzi mashabarobalo na ma-fuckboys waliopendeza mjini. Mnakimbilia cheap thrills na vibes.



Katika hiyo miaka yenu wa kijinga unakuta mwanamke ushageuzwa kilinge cha starehe umeshapitiwa na zaidi ya wanaume 30! Mmeshikwa kila idara, matundu yenu yote yameshasagwa, yamepanuliwa, na kuchakaa vibaya mno kama tairi la lori lililoisha upepo.



Mkishafikisha miaka 27 hadi 30, mna expire rasmi Ngozi inaanza kusinyaa, sura inakomaa, matiti yanajaa upepo na kulala chini kama ndala, na soko lenu linaingia total bankruptcy.

Hapo ndipo akili zinapowarudi mnaanza kujifanya mmeokoka na kutafuta Wanaume wa Future wa kuwapa mzigo wa malezi.



Let’s be fucking real here, Who is going to marry a literal corpse, Nani anataka kuoa uozo, takataka, na mizoga iliyochakaa, Mshatobolewa kila kona na kila muhuni wa jiji, mmekuwa completely damaged goods, alafu leo hii ndio mnataka eti kutulia na mwanaume wa maana



Wakati wewe una expire ukiwa na miaka 30 na unakuwa hufai hata kwa urembo, Mwanaume ha expire kamwe mpaka anaingia kaburini Mwanaume akiwa na miaka 40, 50, au 60 na ana pesa zake, bado anachukua watoto wabichi wa miaka 18 na maisha yanaenda.

Nyie mkishafika 30 mmekwisha, mna baki kuwa masalia ya jiji.



Mnataka mtafute kijana wa watu aliyetoka jasho na damu, aliyekuwa anasota usiku na mchana kupambana kutafuta maisha kipindi wewe unapanua miguu kwenye vitanda vya wahuni, alafu uje utelemke kwenye jasho lake kiulaini, Over our dead bodies Hakuna kuoa taka hapa mjini.



Na hao Single Mothers ndio kabisa we don't adopt other men's garbage.

Hakuna mwanaume mwenye akili anayebeba uchafu ulioshindikana kwa mwanaume mwingine.



Mwanamke wa kuthaminiwa na kuheshimiwa ni yule tu aliyetunzwa akatolewa bikra akiwa mbichi kabisa na akadumu kwenye ndoa yake, Wewe uliyetoa kila tundu kwa wahuni wa mjini, thamani yako ni 0





Kwa Wazazi wenye Watoto wa Kiume, Waambieni watoto wenu ukweli huu mapema Sana, Never, ever settle for scraps. Marufuku kuoa mizoga na takataka zilizochoka mjini, Waacheni waishie huko huko barabarani walikochagua kufanyia umalaya wao.



Waambieni walete watoto wabichi, 100% fresh and untouched material, wa kuanza nao maisha kutoka scratch.



Kwa Wazazi wenye Watoto wa Kike Kazi yenu ni moja tu waambieni watoto wenu ukweli huu wa chuma kabla hawajaleta aibu nyumbani, Waambieni soko la ndoa halitaki used properties zilizochakaa na ku expire. Sisi wanaume wa sasa hivi hatuoi mizoga iliyopitiwa na kila mboo ya mtaa

Mkishindwa kuelewa hili, endeleeni kupishana kwenye ma bar na ma-club, mkifikisha miaka 30 mtazeeka mkiwa mnaongea peke yenu na Huu ndio ukweli mchungu, mezeni.

NIMEMALIZA