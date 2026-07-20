Kipindi cha Hayati Magufuli, mzee wangu nilikuwa nikisema suala la Katiba Mpya alikuwa hakubalian na Mimi kabisa

Katiba hii chakavu inampa mtu aitwaye rais umungu mtu hivyo asipokua na busara ndio tunayaona yale kwa jiwe na Samuya.Katiba mpya ni lazima, katiba hii ilitungwa na makada 12 wa CCM chini ya chama kimoja hivyo inafaa kwa chama kimoja sio mawazo kinzani ya vyama vingine ndio maana ukipingana nayo utaitwa mhaini.Kama Nyerere alipanda Land Rover Defender enzi zile leo hii CCM viongozi wao wanatembelea Toyota LC -300 tena zenye bullet proof na sio Land Rover TDI ,kwanini hawaoni na umuhimu wa kuhama na kuendana na usasa?