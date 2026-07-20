Kipindi cha Hayati Magufuli, mzee wangu nilikuwa nikisema suala la Katiba Mpya alikuwa hakubalian na Mimi kabisa

Kipindi cha Hayati Magufuli, mzee wangu nilikuwa nikisema suala la Katiba Mpya alikuwa hakubalian na Mimi kabisa

THE FIRST BORN

THE FIRST BORN

JF-Expert Member
Joined
Apr 24, 2019
Posts
2,365
Reaction score
4,939
Habari za wakat huu,

Siku zinatembea sana aisee leo hii mzee wangu nikikaa nae tukaanza mijadala ya siasa Nchini.. hasemi tu anataka katiba Mpya anasema yatokee mapinduzi kabisa tena ya kijeshi.😂😂

Mzee nilimwambia Hii katiba unaifurahia coz we ni Muumini wa JPM..siku akisepa JPM una uhakika atakae kuja atakua wa namna gani?

Mzee alikua ananijibu JPM akitoka atakua kanyoosha Nchi atamuleta mtu makini kama Majaliwa hawez fanya kosa kuacha mtu haeleweki..mzee alikua ananiapia hii Nchi ishaendelea saiv after 30 years tutakua tunaongea Mengine.😂

Alikua anaongeza na mkituchanganya tunafuta vyama vyote tunabaki na CCM tu😂.

Mzee nahisi moyoni saiv kuna mda hua anasema dogo uliona mbali...

#BilaMapinduziyakijeshihatuendipopote
 
Katiba hii chakavu inampa mtu aitwaye rais umungu mtu hivyo asipokua na busara ndio tunayaona yale kwa jiwe na Samuya.

Katiba mpya ni lazima, katiba hii ilitungwa na makada 12 wa CCM chini ya chama kimoja hivyo inafaa kwa chama kimoja sio mawazo kinzani ya vyama vingine ndio maana ukipingana nayo utaitwa mhaini.

Kama Nyerere alipanda Land Rover Defender enzi zile leo hii CCM viongozi wao wanatembelea Toyota LC -300 tena zenye bullet proof na sio Land Rover TDI ,
nyerere-pic.jpg
kwanini hawaoni na umuhimu wa kuhama na kuendana na usasa?
 
THE FIRST BORN said:
Habari za wakat huu,

Siku zinatembea sana aisee leo hii mzee wangu nikikaa nae tukaanza mijadala ya siasa Nchini.. hasemi tu anataka katiba Mpya anasema yatokee mapinduzi kabisa tena ya kijeshi.😂😂

Mzee nilimwambia Hii katiba unaifurahia coz we ni Muumini wa JPM..siku akisepa JPM una uhakika atakae kuja atakua wa namna gani?

Mzee alikua ananijibu JPM akitoka atakua kanyoosha Nchi atamuleta mtu makini kama Majaliwa hawez fanya kosa kuacha mtu haeleweki..mzee alikua ananiapia hii Nchi ishaendelea saiv after 30 years tutakua tunaongea Mengine.😂

Alikua anaongeza na mkituchanganya tunafuta vyama vyote tunabaki na CCM tu😂.

Mzee nahisi moyoni saiv kuna mda hua anasema dogo uliona mbali...

#BilaMapinduziyakijeshihatuendipopote
Click to expand...
HIVI ZILE HARAKATI ZA KUTOKWENDA KU SUPPORT MIZIKI NA SHOW ZA WASANII WALIOIMBA KWENYE KAMPENI ZA CCM MWAKA 2025 ZILIFIA WAPI AU ILIKUWA NI MIKWARA TU ?
 
Matrix19 said:
Katiba hii chakavu inampa mtu aitwaye rais umungu mtu hivyo asipokua na busara ndio tunayaona yale kwa jiwe na Samuya.

Katiba mpya ni lazima, katiba hii ilitungwa na makada 12 wa CCM chini ya chama kimoja hivyo inafaa kwa chama kimoja sio mawazo kinzani ya vyama vingine ndio maana ukipingana nayo utaitwa mhaini.

Kama Nyerere alipanda Land Rover TDI enzi zile leo hii CCM viongozi wao wanatembelea Toyota LC -300 tena zenye bullet proof na sio Land Rover TDI , View attachment 3633375 kwanini hawaoni na umuhimu wa kuhama na kuendana na usasa?
Click to expand...
Ila kweli ndugu, Enzi zile kulikuwa na brand kutwa tu za kina Rolls-Royce, bENZ, Cadillac, Jaguar, Lincoln n.k Iła Mzee wetu ali-enjoy kuweka kishoka kwenye Mandolini!
 
THE FIRST BORN said:
Siku zinatembea sana aisee leo hii mzee wangu nikikaa nae tukaanza mijadala ya siasa Nchini.. hasemi tu anataka katiba Mpya anasema yatokee mapinduzi kabisa tena ya kijeshi.😂😂
Click to expand...
Mwambie kabisa Mkuki kwa Nguruwe kwa binadamu Mchungu
 
Ndombwindo said:
Ila kweli ndugu, Enzi zile kulikuwa na brand kutwa tu za kina Rolls-Royce, bENZ, Cadillac, Jaguar, Lincoln n.k Iła Mzee wetu ali-enjoy kuweka kishoka kwenye Mandolini!
Click to expand...
Naam, sasa CCM majizi na mafisadi sasa ndio wanajiita wazalendo mtu akikemea wizi anatekwa na kuuwawa.
 
You must log in or register to reply here.

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register