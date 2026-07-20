Kipindi cha Hayati Magufuli, mzee wangu nilikuwa nikisema suala la Katiba Mpya alikuwa hakubalian na Mimi kabisa

THE FIRST BORN
JF-Expert Member
- Apr 24, 2019
- 2,365
- 4,939
Habari za wakat huu,
Siku zinatembea sana aisee leo hii mzee wangu nikikaa nae tukaanza mijadala ya siasa Nchini.. hasemi tu anataka katiba Mpya anasema yatokee mapinduzi kabisa tena ya kijeshi.😂😂
Mzee nilimwambia Hii katiba unaifurahia coz we ni Muumini wa JPM..siku akisepa JPM una uhakika atakae kuja atakua wa namna gani?
Mzee alikua ananijibu JPM akitoka atakua kanyoosha Nchi atamuleta mtu makini kama Majaliwa hawez fanya kosa kuacha mtu haeleweki..mzee alikua ananiapia hii Nchi ishaendelea saiv after 30 years tutakua tunaongea Mengine.😂
Alikua anaongeza na mkituchanganya tunafuta vyama vyote tunabaki na CCM tu😂.
Mzee nahisi moyoni saiv kuna mda hua anasema dogo uliona mbali...
#BilaMapinduziyakijeshihatuendipopote
Siku zinatembea sana aisee leo hii mzee wangu nikikaa nae tukaanza mijadala ya siasa Nchini.. hasemi tu anataka katiba Mpya anasema yatokee mapinduzi kabisa tena ya kijeshi.😂😂
Mzee nilimwambia Hii katiba unaifurahia coz we ni Muumini wa JPM..siku akisepa JPM una uhakika atakae kuja atakua wa namna gani?
Mzee alikua ananijibu JPM akitoka atakua kanyoosha Nchi atamuleta mtu makini kama Majaliwa hawez fanya kosa kuacha mtu haeleweki..mzee alikua ananiapia hii Nchi ishaendelea saiv after 30 years tutakua tunaongea Mengine.😂
Alikua anaongeza na mkituchanganya tunafuta vyama vyote tunabaki na CCM tu😂.
Mzee nahisi moyoni saiv kuna mda hua anasema dogo uliona mbali...
#BilaMapinduziyakijeshihatuendipopote