Kipi ni bora na busara zaidi kati ya kuasili mtoto na kulea mtoto wa ndugu?

Good evening all members.Huwa nina kawaida ya kwenda out na mchumba wangu (mama watoto mtarajiwa) huwa ninamuita mama D na yeye ananiita baba D (Denis ama Diana) tukiamini kuwa baada ya ndoa yetu Mungu atatubariki na kupata mtoto aidha wa kike ama wa kiume.Juzi jumatano jioni tulikutana pia, but this time I raised a challenge kwake kwamba katika maisha ya ndoa lolote laweza kutokea kwa maana kupata mtoto ni majaaliwa ya mwenyezi Mungu muumba wa yote."Should we adopt a child ama tuchukue mtoto (watoto) wa ndugu kutoka upande wowote tukae nao?"Nimeweka hii option just in case mambo yasipoenda straight katika ndoa yetu.Guys which option ipo much better and wiser than the other?Follow my other threads============