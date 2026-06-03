Kiongozi mkuu wa CHADEMA akisema chama hakitashiriki tena uchaguzi 2030, mtafanyaje wana CHADEMA?

Mpo eeeh



Sasa hivi ni akijiamulia tu ndio itavyokuwa hivyo ivyo, inakuaje? Msimamo wa kiongozi mkuu wa chadema akisema tena chama cha CHADEMA hakitashiriki tena uchaguzi 2030 nini? Mtafanya wana chadema



Kufata amri au kupinga amri na kwann? Mpinge amri na wakati mwanzo mliifata



Na ninavyoona huyo kiongozi msimamo wake ndio ule ule tu hawezi kuruhusu chama kishiriki uchaguzi wa 2030, mpaka anayoyataka yafanyike na kiuhalisia hayawezi kufanyika



Mimi sio chadema wala ccm lakini lazima niwazindue akili, ukinuna kufa, lia galagala.. kwenda mbele



Nini? Kifanyike ili mpate haki yenu ya msingi ya kupiga kura kiongozi unayemuhitaji, tutafute chama kingine tukakisapoti au turudie yale yale ya mwaka 2025, kutoshiriki uchaguzi ili mpizani afiche nyama kwapani



Ukichukia tukana hapo kwenye comment usijal nimeshajiandaa kisaikolojia, sina shaka, ukweli utawekwa wazi mpaka siku nakufa



Kwendeni zenu