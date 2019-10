Kinachofanyika kwenye Kutekwa, kupotezwa au kuuawa bila kujulikana kwa watu popote ulimwenguni

Habarini wanajamvi!

Najua baadhi yenu mmewahi kutamani kuingia Jeshini (JWTZ) au Usalama wa Taifa (TISS)



Sasa kuna Operation zipo mbili ambazo nafikiri zikifanyika au zinafanyika bila umakini zinaustua uma ambazo ni:-

1. Clandestine na

2. Infiltration - Nitazieleza kama ifuatavyo



Clandestine operation - means " Done in secret, behind the scenes, Covert, Furtive, Sneak or Stealthy e.t.c

Hii ni operation inayotumiwa sana na vikundi vya usalama vilivyotajwa hapo juu lakini operation hizo ziki fail inakuwa kama ilivyowahi kutokea hapa



1. Kutekwa kwa Dr. Ulimboka ( wakajua ameshakufa kumbe kawadanganya kwa kuzimia, wakamtelekeza mabwepande baadae akakutwa na kuokolewa

- Adhabu iliyostahili kupewa wahusika kwenye taasisi yao ilikuwa ni kuuwawa maana ni fedheha kushindwa kazi wakati umewezeshwa kila kitu ikiwemo fedha.



2. Kumwagiwa Tindikali Said Kubenea na wenzake "walimwaga kwa woga yaani hawakujiandaa"

3. Kupigwa Risasi kwa Ho. Tundu Lissu

Fikiria na matukio yafuatayo inawezekana operation hiyo ilifanikiwa " good execution"

1. Ben Saanane

2. Prof Jwani Mwaikusa

3. Chacha Wangwe

4. Jems Kombe

5. Mwandishi Azory



Na zingine nyingi



Hizi operation zinapangwa kwa umaridadi mkubwa sana na zinafanyiwa rehearsal ya kutosha lakini waki fail kwenye execution adhabu ni kama nilivyotaja hapo juu.

N:B

- Kiujumla hii ni operation ya haraka ili kuokoa jambo baya endapo muhusika ataachwa alitekeleze

- Na ili litekelezwe kunakuwa na reconnaissance ya kutosha imefanyika.



2. Infiltration operation

Maana yake ni - The action of entering or gaining access to an organization or place surreptitiously, especially in order to acquire secret information or cause damage

Au ni The process of secretly becoming part of a group in order to get information or to influence the way that a group thinks or behaves.



" JWTZ huwa wanajenga fence ili ku stop militant infiltration"



Kama difn zinavyojieleza hapo juu

Infiltration ni operation ya mda mrefu ambayo inahitaji professional husika e.g

- kama ni idara ya Afya basi anayetumwa anatakiwa awe member wa fani za afya.

- Kama ni migodi ya madini anatakiwa kwenda huko awe mtaalamu pia.

- Kama ni jeshi pia anapandikizwa mwanajeshi ili awe uniform na wao



sasa utawa influence vip?

Ni lazima awe na akili nyingi na mwenye uwezo wa kupambanua mambo

- Hawa ni wabaya maana mara nyingine anaweza kuwa double agents



Nataka ni justify



Sidhani kama waliotekwa au kupotea wanaweza kupatikana kama walikuwa na malengo mabaya kwenye maeneo waliyokuwa wanayafanyia kazi.



Maana yake ni hivi



Infiltrator anakuwa counted na covert (clandestine) operations



Infiltration ni mbaya sana msipokuwa macho kama nchi jamii nzima au nchi husika inaweza kuuzwa.



Mind you try to think critically. We need a critical thinkers



kama sijaeleweka karibuni kwa maswali, au kukosolewa ijapokuwa najua wengi wenu "you know no nothing about this issues"



Mods kama inakiuka maadili ya jamii forum mnaweza kuiondoa"



Ahsante sana



cc Yeriko Nyerere.