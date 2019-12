Kikwete umejisikiaje Dr. Ulimboka alivokukatalia kwenda kumuona?

Kigogo said: Nimejiuliza maswali mengi sana juu ya kukataliwa kwako na Dr.Ulimboka ile alhamisi mchana ulipotuma maafisa wako wa ikulu wapeleke taarifa kuwa unataka kwenda kumuona na kakakukatalia..



Bila shaka umejifunza kuwa sio mara zote una deal na watu wenye akili na mawazo mepesi ....hii itakuwa imekuumiza sana ..pia kwa madaktari kukataa msaada wa serikali kwenda kumtibu Dr.Ulimboka nayo pia itakuwa imekufadhaisha sana....



kwa kifupi ni KUWA HUPENDWI NA WATU WAMECHOKA NA MATENDO YAKO YA HOVYO NA YA KINAFIKI YANAYOFANYWA NA SERIKALI YAKO...



sasa na mimi mnitafute mning'oe kucha na meno kwa koleo....ulidhani urais ni kama udiwani.... Click to expand...

Hakika tunaumizwa na matendo ya "Kihuni" yanayofanywa na Serikali kwa sasa. Kinachoonekana dhahiri ni UKOSEFU WA NIA YA DHATI wa kutatua tatizo lilopo. Na kwa jinsi hali ilivyo unapoona serikali inatumia njia za porini kutatua tatizo basi hapo ujue unaongozwa na "majuha". Idadi ya madaktari wanaofanya kazi katika hospitali zetu kwa maana wale wanaoshika wagonjwa hapa Tanzania haifiki 500. Wengi wa madaktari wanafanya kazi za utawala na kwenye miradi mbalimbali ya afya. Hivi kweli nchi hii inashindwa kuanza kwa kuwaangalia hawa wachache kwa kuboresha mazingira yao ya kazi japo hata kwa ahadi zenye muolekeo wa kutekelezeka? Ndio maana naona hapa hakuna nia ya dhati kwasababu ya Uhuni na Ujuha wa viongozi waliopewa dhamana kubwa kuliko uwezo wao wa kiakili.My advice: Take a head count of those who are actually practising in our hospitals and start by adressing issues with them. You wont need the billions Pinda has been given and announce the other time I wasted time listen to him. Playing with media and torturing people is outdated methods of intimidation which will never work. Gadafi couldnt I doubt if this weak government which is scrupulously coluding with Iran to reflag their ships will stand the anger of people which is growing by seconds.Mheshimiwa Raisi you need to refuel your THINK TANK it reads near to Zero from where I stand and you as an appointing authority is responsible hundred percent.