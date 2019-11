KIGOGO WA TRA ATOKOMEA NA MICHANGO YA HARUSI

KIGOGO WA TRA ATOKOMEA NA MICHANGO YA HARUSIKatika hali isiyo ya kawaida aliyekuwa meneja Msaidizi wa mamlaka ya mapato (TRA) mkoani Arusha kitengo cha madeni, Irene Hans anadaiwa kutokomea na michango ya harusi inayodaiwa ni zaidi ya shilingi milioni 50 .Irene, ambaye kwa sasa anafanya kazi wilayani Kahama mkoani Shinyanga Kama meneja Msaidizi wa Tra kitengo cha ukaguzi baada ya Uhamisho uliofanywa kufuatia mabadiliko yaliyofanywa na TRA hivi Karibuni kwa Watumishi wake mbalimbali nchini.Mtumishi huyo anadaiwa kuendesha harambee ya kukusanya michango ya harusi mwezi Mei mwaka huu katika ukumbi wa BOT jijini Arusha kabla ya Uhamisho wake na kukusanya fedha pamoja na michango ya harusi zaidi ya milioni 50 na kisha kuingia mitini.Tayari suala la michango limeibua gumzo ndani ya ofisi za TRA mkoani Arusha ambapo baadhi ya wafanyakazi wa idara hiyo wametishia kufungua taarifa polisi kwa madai kwamba wametapeliwa fedha zao.Irene, anadaiwa kutoa taarifa kwamba alikuwa akitarajia kufunga ndoa mwishoni mwa mwaka huu ambapo alikusanya michango kwa Watumishi wenzake pamoja na wafanyabiashara mbalimbali mkoani Arusha kwa madai anatarajia kufunga ndoa lakini tangu akusanye michango hiyo amekaa kimya na hatoi taarifa yoyote.Hatahivyo kumekuwa na taarifa kwamba Irene anaendelea kukusanya michango kutoka kwa baadhi ya Watumishi wa TRA waliopo mikoa mbalimbali bila kuwaeleza kwamba harusi hiyo itafanyika lini na wapi.mpaka Leo hakuna taarifa yoyote aliyoitoa."Morning everyone kutokana na changamoto zilizojitokeza na zinazoendelea kujitokeza, kumetokea mabadiliko ya mahali ya shughuli na tarehe ya shughuli ambapo tutajulishwa hivi Karibuni asanteni na kazi njema, it's a slow a process but quitting won't speed it up promising tomorrow here it comes "aliandika IreneHatahivyo, Irene alipotafutwa na kuulizwa kuhusu suala la kurejesha michango ya watu kutokana na kwamba shughuli hiyo imeota mbawa hukuweza kukubali wala kukataa na kufafanua kwamba kwa sasa hajui la kufanya.Baadhi ya Watumishi wa TRA jijini Arusha wameeleza kwamba mtumishi huyo amekusanya fedha nyingi na bado anaendelea kukusanya michango hiyo kutokana na nafasi yake kutokana na nafasi aliyokuwa nayo mkoani Arusha.Mwisho.Pichani ni Irene Hance