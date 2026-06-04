Kigogo wa NRM Agro Limited na wenzie 10; Mahakamani kwa makosa ya dawa za kulevya

Kigogo wa NRM Agro Limited na wenzie 10; Mahakamani kwa makosa ya dawa za kulevya

B

Bagamoyo

Platinum Member
Joined
Jan 14, 2010
Posts
30,760
Reaction score
35,150
04 June 2026
Mahakama ya Hakimu Mkazi
Kisutu, Dar es Salaam
Tanzania

MAKONTENA MAWILI WA MADAWA YA KULEVYA

Mahakama yaelezwa kontena dawa za kulevya lilivyoingizwa Tanzania

57 minutes ago — Riziki Shaweji ambaye ni Mkurugenzi wa Kampuni NRM Agro mkaazi Masaki jijini Dar es Salaam kigogo wa kampuni inayohusika kuingiza na kusambaza mbolea ya NRM Agro Limited na wenzake wanadaiwa kuingiza shehena ya madawa ya kulevya aina ya Mitragyna Specioza uzito wa kilo 11, 596
1780584404758.jpeg

1780584512493.jpeg
 
Bagamoyo said:
04 June 2026
Mahakama ya Hakimu Mkazi
Kisutu, Dar es Salaam
Tanzania

MAKONTENA MAWILI WA MADAWA YA KULEVYA


Mahakama yaelezwa kontena dawa za kulevya lilivyoingizwa Tanzania

57 minutes ago — Riziki Shaweji ambaye ni Mkurugenzi wa Kampuni NRM Agro mkaazi Masaki jijini Dar es Salaam kigogo wa kampuni inayohusika kuingiza na kusambaza mbolea ya NRM Agro Limited na wenzake wanadaiwa kuingiza shehena ya madawa ya kulevya aina ya Mitragyna Specioza uzito wa kilo 11, 596
View attachment 3601175
View attachment 3601176
Click to expand...
Hata kwa kumuangilia tu unajua jamaa sio mtu wa njia zilizonyooka!
 
Alafu motivation speaker,utawasikia pambana,amka ufanikiwe- mnashangaa mbona wenzetu wana sukuma vyuma vya wajerumani na wajapani kirahisi? Kumbe nyuma kuna michezo myeusi-unakuta msanii anasukuma gari Mercedes Benz G-wagon kirahisi tu! Mziki wake hata Zambia haufiki!
 
Bagamoyo said:
04 June 2026
Mahakama ya Hakimu Mkazi
Kisutu, Dar es Salaam
Tanzania

MAKONTENA MAWILI WA MADAWA YA KULEVYA

Mahakama yaelezwa kontena dawa za kulevya lilivyoingizwa Tanzania

57 minutes ago — Riziki Shaweji ambaye ni Mkurugenzi wa Kampuni NRM Agro mkaazi Masaki jijini Dar es Salaam kigogo wa kampuni inayohusika kuingiza na kusambaza mbolea ya NRM Agro Limited na wenzake wanadaiwa kuingiza shehena ya madawa ya kulevya aina ya Mitragyna Specioza uzito wa kilo 11, 596
View attachment 3601175
View attachment 3601176
Click to expand...
Wajinga huwa tunawambia huwezi kutajirika kwa kazi halali, huku mitandaoni utadanywa Sana Bamia zinalipa, Parachichi ni utajiri🤣🤣
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register